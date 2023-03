Diretta Verona Reggio Emilia/ Streaming video tv: spareggio salvezza! (basket A1)

DIRETTA VERONA REGGIO EMILIA: PARTITA DELICATISSIMA!

Verona Reggio Emilia si gioca in diretta dall’AGSM Forum, alle ore 17:00 di domenica 5 marzo: partita valida per la 20^ giornata di basket Serie A1 2022-2023, è un incrocio delicatissimo tra le due squadre che in questo momento sarebbero condannate alla retrocessione. Verona, che è neopromossa, ha già ottenuto qualche vittoria di prestigio ma in generale non riesce a essere continua, e appena prima delle due settimane di sosta ha incassato una sconfitta incredibile a Brindisi, perdendo con 34 punti di scarto e dovendo quindi rialzarsi innanzitutto sul piano psicologico.

Reggio Emilia è già passata dall’esonero di Max Menetti, al posto del quale è arrivato Dragan Sakota: nemmeno l’esperto allenatore ha però invertito una tendenza preoccupante, il ko interno contro la Virtus Bologna ha lasciato la Unahotels ultima in classifica ma se non altro la graduatoria corta fornisce ancora speranze di salvezza. Sarà importantissimo per entrambe vincere nella diretta di Verona Reggio Emilia, ma solo una squadra ci riuscirà; aspettando di scoprire quale sia, proviamo a fare qualche valutazione sui temi principali che emergeranno dalla partita.

DIRETTA VERONA REGGIO EMILIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Reggio Emilia non è una di quelle che per la 20^ giornata di basket saranno trasmesse sui canali della nostra televisione. L’alternativa come sempre esiste, ed è noto che sia rappresentata dal portale Eleven Sports che fornisce tutte le partite del campionato di Serie A1: in questo caso si tratterà di una visione in diretta streaming video con la possibilità di acquistare l’evento on demand, e dobbiamo ricordare che da qualche tempo questa piattaforma è visibile anche su DAZN. Infine sul sito ufficiale della Lega, www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale.

DIRETTA VERONA REGGIO EMILIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Verona Reggio Emilia mette dunque a confronto le due squadre che occupano le ultime due posizioni della classifica di Serie A1: per la Unahotels sinceramente una delusione, perché l’anno scorso con Attilio Caja era arrivata la qualificazione ai playoff e una grande corsa in Europe Cup (sino alla finale) ma in questa stagione, nonostante un Andrea Cinciarini che ha numeri incredibili, non è mai stato trovato il ritmo giusto e sono arrivate pesantissime sconfitte che hanno lasciato intendere come il roster manchi di qualcosa per competere davvero, detto che appunto la salvezza non è impossibile per la situazione attuale.

Verona, tornata in Serie A1 dopo 20 anni, sapeva naturalmente di doversi confrontare con le difficoltà della massima categoria, e possiamo comunque dire che il suo passo non sia del tutto negativo; il problema è che le rivali dirette stanno muovendo la classifica in un modo o in un altro, e il fatto che ci sia lotta serrata significa anche che ogni singola sconfitta può avere un peso specifico importante, chiaramente in negativo. Un colpo della Scaligera, soprattutto perché si gioca all’AGSM Forum, è atteso ma non per questo scontato: si tratta di scoprire chi otterrà i due punti questo pomeriggio…











