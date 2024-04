DIRETTA/ Verona Roma Primavera (risultato 0-0) streaming video tv: match al via, si gioca! (1 aprile 2024)

DIRETTA VERONA ROMA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Pochissimi minuti al via della diretta di Verona Roma Primavera, cioè giusto il tempo per presentare i numeri stagionali di gialloblù e giallorossi prima del via all’incontro odierno. Campionato di buonissimo livello per il Verona Primavera: anche la forma attuale è positiva grazie a tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro giornate. In totale, i giovani scaligeri hanno 37 punti in classifica grazie a nove vittorie, dieci pareggi e sette sconfitte, con un bel +5 nella voce della differenza reti, a causa di 44 gol segnati a fronte dei 39 invece al passivo.

La Roma Primavera arriva a sua volta da tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro giornate e globalmente fa ancora meglio: per i giovani giallorossi ci sono infatti 47 punti complessivi in classifica, grazie a un ruolino di marcia formato da quattordici vittorie, cinque pareggi e sette sconfitte; i gol segnati sono 47 e quelli al passivo invece 32, per cui c’è un buonissimo +15 nella voce della differenza reti della Primavera della Roma. I numeri ci dicono questo, ma ora conta solo relativamente: parola al campo, finalmente la diretta di Verona Roma Primavera comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

VERONA ROMA PRIMAVERA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Verona Roma Primavera sarà visibile su Sportitalia, canale al numero 60 del digitale terrestre e di conseguenza in chiaro per tutti gratuitamente. L’alternativa come sempre riguarda la diretta streaming video. Sarà possibile assistere alla partita sia attraverso il sito www.sportitalia.com e sulla relativa app.

VERONA ROMA PRIMAVERA: GIALLOROSSI PER LA VETTA!

Verona Roma Primavera, in diretta lunedì 1 aprile 2024 alle ore 13.00 presso il Sinergy Stadium di Verona, sarà una sfida valida per la ventisettesima giornata del campionato Primavera 1. Giallorossi a caccia della vetta, anche se l’ultimo pareggio in casa contro l’Inter capolista è stata sicuramente un’opportunità sprecata per dare l’assalto alla prima posizione, al momento distante quattro lunghezze, mentre l’Atalanta seconda in classifica è invece due punti avanti.

Dall’altra parte il Verona ha confermato il suo buon momento di forma battendo la Sampdoria nell’ultima sfida affrontata in campionato. Scaligeri che occupano al momento un lusinghiero ottavo posto in classifica, nessun problema in chiave salvezza per i gialloblu mentre la zona play off è lontana sette lunghezze. Con sole sette partite ancora da giocare nella regular season distanza considerevole ma matematicamente non incolmabile.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA ROMA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Verona Roma, match che andrà in scena al Sinergy Stadium di Verona. Per il Verona, Paolo Sammarco schiererà la squadra con un 3-5-1-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Toniolo; Nwanege, Calabrese, Corradi; Patanè, Dalla Riva, D’Agostino, Cisse, Rigo; Pavanati; Diao. Risponderà la Roma allenata da Federico Guidi con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Marin, Golic, Cherubini, Pisilli, Costa Cesco, Keramitsis, Oliveiras, Mannini, D’Alessio, Vetkal, Mlakar.

VERONA ROMA PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Verona Roma Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria del Verona con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo della Roma, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.25.











