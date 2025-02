DIRETTA VERONA ROMA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Prende finalmente il via la diretta Verona Roma Primavera: a margine di questa partita di campionato possiamo ricordare che, nel corso dell’ultimo giorno del calciomercato invernale, l’Hellas aveva raggiunto un accordo per la cessione del suo attaccante Ioan Vermesan al Como. Il belga, classe 2006, sarebbe così andato a confrontarsi con la Serie A anche se comunque in ottica futura; sarebbe stato un brutto colpo per il Verona Primavera, perché il belga del 2006 l’anno seguente (promosso dagli Allievi gialloblu) aveva già mostrato di poter fare bene, ma è in questa stagione che ha svoltato.

Video Milan Verona (1-0)/ Gol e highlights: rete decisiva per Gimenez! (Serie A, 15 febbraio 2025)

Nel momento della cessione al Como aveva messo insieme 7 gol e 4 assist; a poche ore dalla partita contro l’Empoli il trasferimento, che però è saltato per mancanza di tempo. Il ritorno di Vermesan al Verona era chiaramente sotto esame: sarebbe riuscito l’attaccante a mettersi alle spalle quella che poteva venire considerata come mancanza di fiducia? Il campo ha risposto: assist nel bellissimo 2-0 sul campo del Sassuolo, gol per aprire la partita contro il Bologna. Paolo Sammarco insomma può ancora contare su Vermesan e vedremo come finirà oggi: mettiamoci comodi, la diretta Verona Roma Primavera sta davvero per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Milan Verona (risultato finale 1-0): decide Gimenez! (Serie A, 15 febbraio 2025)

INFO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE VERONA ROMA PRIMAVERA

Riguardo la diretta Verona Roma Primavera in tv, occorre dire che le informazioni sono sempre riferite a Sportitalia che trovate al numero 60 del vostro digitale terrestre, con la possibilità di diretta streaming video grazie a sito o applicazione relativi come al canale SI Solo Calcio.

VERONA ROMA PRIMAVERA: GIALLOROSSI ALLA RINCORSA!

Analizzando la diretta Verona Roma Primavera scopriamo qualcosa in più sulla partita che si gioca alle ore 13:00 di mercoledì 19 febbraio, per la 26^ giornata nel campionato Primavera 1 2024-2025: per i giallorossi la vittoria sul campo della Sampdoria è stata utile nel continuare a inseguire il primo posto in classifica, piazza che tra l’altro la Roma ha stretto tra le mani fino a una decina di giorni fa quando ha perso in casa la sfida diretta contro la Fiorentina, un ko che ha portato al sorpasso e che potrebbe pesare nell’economia della graduatoria finale anche se, si sa, la squadra della capitale guarda già a quello che succederà nei playoff volendo comunque evitare di giocarne il primo turno.

Probabili formazioni Milan Verona/ Quote: 4-4-2 per Conceicao? (Serie A, oggi 15 febbraio 2025)

Anche il Verona sta facendo bene: nel girone di ritorno ha perso una sola volta e, anche se i pareggi sono forse troppi, l’Hellas è entrato in questa giornata di campionato a soli tre punti dal sesto posto, il che significa che è pienamente in corsa per proseguire nella post season e dunque oggi se la giocherà in maniera più che concreta, per questo motivo la diretta Verona Roma Primavera potrebbe avere un esito diverso da quello immediatamente ipotizzabile ma aspettiamo il verdetto del campo, non prima di aver detto qualcosa anche sulle probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA ROMA PRIMAVERA

Possiamo pensare che per la diretta Verona Roma Primavera Paolo Sammarco cambi poco rispetto al pareggio contro il Bologna: in difesa davanti a Magro può giocare Popovic in compagnia di Kurti e Nwachukwu, a centrocampo si candida Mogentale (in ballottaggio con Szimionas, Pavanati e Dalla Riva dovrebbero esserci) così come Oumar Barry insidia la maglia di De Battisti a destra, con conferma per Agbonifo a sinistra. Vermesan dovrebbe continuare a guidare l’attacco scaligero, con lui avremo uno tra Monticelli e Stella.

Gianluca Falsini risponde con un 4-3-1-2 nel quale Sangaré e Litti saranno i terzini, occhio alle candidature di Mirra e Mohamed Seck per proteggere il portiere Marcaccini, a centrocampo Alessandro Romano fa il playmaker e oggi possono tornare titolari sia Coletta che Levak sulle mezzali, a garantire inserimenti e gol (ne hanno segnati 16 in due). Alle spalle dei due attaccanti giocherà Graziani; Misitano dovrebbe essere confermato, insieme lui più Marazzotti che Zefi o Sugamele.