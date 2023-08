DIRETTA VERONA ROMA/ Video streaming tv: l’anno scorso dominio giallorosso (Serie A, 26 agosto 2023)

DIRETTA VERONA ROMA: I TESTA A TESTA

Ci stiamo avvicinando alla diretta di Verona Roma: sono davvero tanti i precedenti tra queste due squadre, da quando l’Hellas è tornato in Serie A (2019) abbiamo ovviamente otto incroci e la squadra scaligera per due volte ha battuto quella giallorossa, sempre qui al Bentegodi. L’ultima, nel settembre 2021, era finita 3-2: dopo il gol di Lorenzo Pellegrini il Verona aveva rimontato con Antonin Barak e Gianluca Caprari (grande ex della partita), rispondendo poi al pareggio su autogol di Ivan Ilic con la rete decisiva e definitiva di Davide Faraoni.

L’altra vittoria a dire il vero sarebbe un pareggio, ma la Giustizia Sportiva lo aveva trasformato in un 3-0 a tavolino. Il motivo, la posizione irregolare di Amadou Diawara schierato titolare da Paulo Fonseca; era il settembre 2020 ed era la prima giornata. Per il resto, possiamo dire che la Roma l’anno scorso ha vinto entrambe le partite: quella giocata in Veneto ha avuto luogo alla fine di ottobre e, dopo il gol di Pawel Dawidowicz, i giallorossi hanno pareggiato con Nicolò Zaniolo e solo tra 88’ e 92’ hanno trovato le reti della vittoria, segnate dal giovane Cristian Volpato e Stephan El Shaarawy. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA VERONA ROMA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Roma sarà disponibile soltanto su DAZN: questa piattaforma ha nuovamente i diritti per trasmettere tutte le partite di Serie A, quella in questione non è tra le tre del turno mandate in onda dalla televisione satellitare e allora l’appuntamento con il match sarà su Zona DAZN, canale al numero 214 del satellite ma disponibile solo per chi sia abbonato a entrambe le emittenti. Naturalmente la sfida potrà essere seguita anche con il tradizionale metodo della diretta streaming video, attivando l’account di DAZN su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

MOURINHO CERCA RISCATTO!

Verona Roma sarà in diretta dallo stadio Bentegodi, alle ore 20:45 di sabato 26 agosto: si gioca qui uno degli anticipi per la seconda giornata di Serie A 2023-2024, e sarà un match intrigante perché la Roma, all’esordio, ha dovuto sudare sette camicie per agguantare un pareggio interno contro la Salernitana. Le assenze hanno sicuramente pesato, ma José Mourinho va ancora a caccia della quadratura del cerchio: ha avuto buone risposte dai nuovi acquisti ma la squadra giallorossa è in via di definizione, la condizione (vale anche per l’Hellas) è quella che è a fine agosto e certamente non si può che migliorare nell’arco della stagione.

Il Verona, affidato a Marco Baroni dopo la miracolosa salvezza operata da Zaffaroni, è partito alla grande: vittoria sul campo dell’Empoli, dunque strappati subito tre punti davvero importanti per l’ennesima conferma in Serie A per quello che, in epoca recente, è lo stint più lungo degli scaligeri nel massimo campionato. Aspettiamo adesso che la diretta di Verona Roma prenda il via, nel frattempo possiamo valutare in che modo i due allenatori potrebbero schierare le loro squadre sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA ROMA

Anche Baroni ha confermato il 3-4-2-1 per i gialloblu: dunque in Verona Roma avremo Montipò in porta con una difesa che sarà composta da Diego Coppola, Magnani e Dawidowicz. Faraoni rientra dalla squalifica, ma la sua maglia a destra è messa in dubbio da Filippo Terracciano; a sinistra opererà Doig, in mezzo al campo ci sarà spazio per Hongla e Duda. Qualche dubbio anche davanti: il nuovo arrivato Folorunsho potrebbe sopravanzare Mboula formando il tandem con Ngonge sulla trequarti, Federico Bonazzoli (decisivo al Castellani) è invece in ballottaggio con Djuric per il posto da centravanti.

Mourinho ritrova Lorenzo Pellegrini e Dybala, che erano squalificati settimana scorsa: il modulo sarebbe un 3-5-2, ma il capitano è naturalmente portato ad avanzare e dunque potrebbe piazzarsi alle spalle della Joya e Belotti oppure formare una linea a due con Dybala dietro il Gallo. Si vedrà nel corso della partita; a centrocampo invece attendono la loro occasione Renato Sanches (in competizione con Aouar) e Leandro Paredes, che però dovrebbe scalzare un Cristante sempre importantissimo. Kristensen e Spinazzola sugli esterni, difesa invariata con Gianluca Mancini, Smalling e Diego Llorente davanti al portiere Rui Patricio.

QUOTE E PRONOSTICO

Aspettando la diretta di Verona Roma possiamo anche indicare quali siano le quote che l’agenzia Snai ha tracciato per il suo pronostico, sulla partita valida per la seconda giornata di Serie A. Il segno 1 per la vittoria della squadra scaligera vi farebbe guadagnare 4,50 volte la cifra che avrete scelto di investire; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio vale 3,45 volte quanto messo sul piatto mentre con il segno 2, sul quale puntare per il successo della formazione giallorossa, la cifra che andreste a intascare sarebbe equivalente a 1,87 volte la vostra giocata con questo bookmaker.











