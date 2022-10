Diretta Verona Roma/ Streaming video tv: Bocchetti sfida Mou (Serie A)

DIRETTA VERONA ROMA: MOU VUOLE I 3 PUNTI!

Verona Roma, in diretta lunedì 31 ottobre 2022 alle ore 18.30 dallo stadio Bentegodi di Verona, sarà una sfida valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie A. Due squadre a caccia di riscatto dopo i ko registrati nell’ultimo turno.

Il Verona è penultimo con 5 punti in undici partite, frutto di una vittoria, due pareggi e otto sconfitte. I gialloblu nell’ultimo turno sono stati sconfitti 2-1 in rimonta dal Sassuolo di Dionisi. La Roma, invece, è quinta con 22 punti, raccolti grazie a sette vittorie, un pareggio e tre sconfitte. La compagine capitolina nell’ultima giornata è stata battuta 0-1 dal Napoli.

DIRETTA/ Atalanta Verona Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia!

COME VEDERE LA PARTITA VERONA ROMA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La diretta Verona Roma non sarà una di quelle che per questa 12^ giornata di campionato verranno trasmesse sui canali della televisione satellitare. Di conseguenza l’unico modo per assistere a Verona Roma sarà quello della diretta streaming video, tramite la piattaforma DAZN (anche questa in abbonamento) che fornisce l’intera programmazione del massimo campionato di calcio, e la cui attivazione può passare anche attraverso una smart tv che sia dotata di connessione a internet oltre che alla apposita app. Gli abbonati sia a Sky sia a DAZN potranno seguire il match tramite Sky Q dove è stata reinserita l’app di DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA ROMA/ Quote: tanti assenti per Bocchetti e Mourinho

PROBABILI FORMAZIONI VERONA ROMA

Qualche ballottaggio ancora da valutare per Bocchetti e Mourinho, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Verona Roma. Diverse assenze per i gialloblu, privi degli infortunati Coppola, Doig, Ilic, Lazovic, Hrustic, Cortinovis, Piccoli. Padroni di casa in campo con il 3-4-2-1: Montipò, Hien, Gunter, Ceccherini, Faraoni, Tameze, Veloso, Depaoli, Kallon, Verdi, Henry. Passiamo adesso ai giallorossi, con Mou privo di Darboe, Wijnaldum, Celik, Matic e Dybala. Giallorossi in campo con il 3-4-2-1: Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Cristante, Camara, Spinazzola, Zaniolo, Pellegrini, Abraham.

Probabili formazioni Verona Roma/ Diretta tv: due dubbi per Mourinho (Serie A)

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Verona Roma vedono favorita la formazione giallorossa. Prendiamo come riferimento le quotazioni di Eurobet: la vittoria del Verona è a 4,50, il pareggio è quotato 3,55, mentre il successo della Roma è a 1,82. Molto equilibrate le quote di Under 2,5 e Over 2,5 – entrambe 1,85 – mentre c’è più distanza tra Gol e No Gol, rispettivamente a 1,75 e 1,95.











© RIPRODUZIONE RISERVATA