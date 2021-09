Diretta/ Verona Roma streaming video tv: gli scaligeri ripartono da Tudor (Serie A)

DIRETTA VERONA ROMA: MOU NON SI VUOLE FERMARE!

Verona Roma, in diretta domenica 19 settembre 2021 alle ore 18.00 presso lo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona, sarà una sfida valevole per la quarta giornata d’andata del campionato di Serie A. Gli scaligeri ripartono da Igor Tudor in panchina: il tecnico croato ha sostituito Eusebio Di Francesco, esonerato dopo tre sconfitte consecutive contro Sassuolo, Inter e Bologna. Match in cui gli scaligeri non avevano del tutto demeritato, ma in cui la mancanza di concretezza e la fragilità difensiva hanno creato i presupposti per non raccogliere neanche un punto.

Probabili formazioni Verona Roma/ Quote, Simeone o Lasagna per l'attacco gialloblu?

La Roma è in una fase diametralmente opposta, finora 6 vittorie su 6 in impegni ufficiali per i giallorossi: al successo all’ultimo respiro contro il Sassuolo di domenica scorsa si è aggiunta l’agevole cinquina rifilata in Conference League al CSKA Sofia, con Mourinho deciso a sfruttare al massimo l’agevole fase iniziale di calendario. Il Verona l’anno scorso ha vinto, il 19 settembre, 3-0 il match di campionato con la Roma ma a tavolino, per l’irregolare posizione di Diawara. Gli scaligeri non battono “sul campo” i giallorossi in casa addirittura dal 2-1 del 20 ottobre 1996. Ultimo successo della Roma al Bentegodi, l’1-3 del primo dicembre 2019.

Pronostico Verona Roma/ Agostini: "Mourinho favorito e Zaniolo..." (esclusiva)

DIRETTA VERONA ROMA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Verona Roma sarà più correttamente una diretta streaming video sulla piattaforma DAZN, che da questa stagione detiene i diritti per trasmettere in esclusiva l’intero campionato di Serie A. Questa non è una delle partite che saranno visibili anche su Sky, di conseguenza il punto di riferimento sarà esclusivamente DAZN visibile tramite l’app su smart tv o pc o con l’ausilio di dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA ROMA

Le probabili formazioni di Verona Roma, match che andrà in scena allo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona. Per il Verona, Igor Tudor schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Montipò; Dawidowicz, Gunter, Magnani; Faraoni, Ilic, Hongla, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. Risponderà la Roma allenata da José Mourinho con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

Probabili formazioni Verona Roma/ Diretta tv, certezze in mediana per Mourinho

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Marc’Antonio Bentegodi di Verona, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Verona con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.90, mentre l’eventuale successo della Roma, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.80.



© RIPRODUZIONE RISERVATA