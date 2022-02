Diretta/ Verona Roma streaming video tv: sfida alla capolista (Primavera)

DIRETTA VERONA ROMA PRIMAVERA: PARTITA DURA PER DE ROSSI!

Verona Roma, in diretta domenica 27 febbraio 2022 alle ore 10.30 presso l’Antistadio Guido Tavellin sarà una sfida valevole per la ventunesima giornata del campionato Primavera 1. Gli scaligeri sono reduci da un’importantissima vittoria in casa del Lecce, un rocambolesco 3-4 che vale punti salvezza estremamente pesanti per i gialloblu che sono di nuovo risaliti a +2 dalla zona play out. Adesso però in calendario c’è l’impegno sulla carta più difficile.

La Roma sta infatti letteralmente dominando il campionato Primavera e l’ultima vittoria contro il Milan ha permesso ai giallorossi di allungare ulteriormente a +10 sul gruppo delle seconde, composto al momento da Cagliari, Sampdoria e Inter a quota 35 punti. Nel match d’andata al Tre Fontane Roma vincente con un secco 2-0 firmato dalle reti di Felix Afena-Gyan, ora in pianta stabile nella prima squadra di José Mourinho e spesso impiegato dal 1′ in Serie A.

DIRETTA VERONA ROMA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Roma Primavera sarà disponibile in chiaro su Sportitalia, canale numero 60 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, offrendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA ROMA

Le probabili formazioni della diretta Verona Roma, match che andrà in scena all’Antistadio Guido Tavellin. Per il Verona, Nicola Corrent schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Kivila, Redondi, Calabrese, Ghirardi, Bragantini, Pierobon, Terracciano, Sulemana, Joselito, Flakus, Yeboah. Risponderà la Roma allenata da Alberto De Rossi con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Mastrantonio; Ndiaye, Morichelli, Vicario; Missori, Faticanti, Tripi, Rocchetti; Volpato; Padula, Cassano.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Verona Roma Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Verona con il segno 1 viene proposta a una quota di 5.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.60, mentre l’eventuale successo della Roma, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.40.



