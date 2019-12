Diretta Verona Roma/ Streaming video tv: trasferta delicata per Fonseca (Serie A)

Verona Roma, diretta dall’arbitro Marco Guida questa sera, domenica 1 dicembre 2019 alle ore 20.45, si gioca per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A allo Stadio Marcantonio Bentegodi. Una gara che si preannuncia molto importante: Verona Roma infatti metterà di fronte l’Hellas che sta avendo un rendimento superiore ad ogni aspettativa e la squadra giallorossa in piena lotta per la Champions League. Il Verona di Ivan Juric ha già accumulato 18 punti grazie a una difesa che è tra le migliori del campionato, imbattuta anche in occasione della vittoria di settimana scorsa contro la Fiorentina, firmata Di Carmine. La Roma di Paulo Fonseca è in zona Champions League con 25 punti e si è rilanciata dopo un inizio complicato: settimana scorsa perentorio successo per 3-0 contro il Brescia all’Olimpico. Ci sono, insomma, tutti i presupposti per poter assistere ad una gara estremamente emozionante, che potrebbe far volare ancora più in alto il Verona o rafforzare sempre più le ambizioni della Roma.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Roma sarà questa sera un’esclusiva di Sky, di conseguenza gli abbonati potranno sintonizzarsi sui canali Sky Sport Uno oppure Sky Sport Serie A, cioè i numeri 201 oppure 202. Sarà riservata a loro anche la diretta streaming video, disponibile tramite il servizio come di consueto offerto dal sito oppure dall’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA ROMA

Per quanto riguarda le probabili formazioni di Verona Roma, ecco che l’Hellas Verona allenato da mister Juric dovrebbe disporsi sul terreno di gioco con l’ormai consueto 3-4-2-1. In porta confermato Silvestri mentre la difesa a tre vede come possibili titolari Bocchetti, Rrahmani e Gunter. A centrocampo ecco la coppia formata da Amrabat, finito negli ultimi giorni nel mirino del Napoli, e Pessina. Sulla fascia destra confermato Faraoni, ex Inter, e sulla corsia di sinistra fiducia massima nelle qualità di Lazovic. In avanti punta centrale Di Carmine con alle spalle Verre e uno tra Zaccagni e Salcedo Mora. La Roma, che è reduce dall’impegno in Europa League in Turchia, potrebbe variare qualcosa in termini di uomini per un piccolo turnover. In porta confermato Lopez con difesa a quattro che prevede il ritorno di Florenzi sulla destra, Kolarov a sinistra e nel mezzo confermatissima la coppia Smalling-Mancini. Davanti a loro due metronomi come Diawara e Veretout mentre più avanzati ci saranno Pellegrini, Kluivert e Under, considerando pure che sarà squalificato Zaniolo. Unica punta di ruolo il solito Dzeko.

PRONOSTICO E QUOTE

Andando ad analizzare quelle che sono le quote su Verona Roma proposte dall’agenzia di scommesse sportive Snai, si intravede una Roma abbastanza favorita nonostante il fattore campo sia ad appannaggio del Verona. In particolare l’eventuale successo della formazione veneta darebbe diritto ad una quota di 4,25 per il segno 1 contro la quota di 3,55 prevista per il pareggio (segno X), infine il successo della formazione romana viene dato a 1,85 per chi punterà sul segno 2.



