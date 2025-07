Diretta Verona Rovereto streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live della seconda amichevole scaligera (oggi 20 luglio 2025)

DIRETTA VERONA ROVERETO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

L’attesa per la diretta Verona Rovereto è ormai brevissima, abbiamo visto che questa sarà per l’Hellas Verona la seconda amichevole estiva al Centro Sportivo La Pineta di Folgaria. Possiamo dire che il livello è già un po’ più alto rispetto al debutto contro la Top 22 Dilettanti, si va infatti in crescendo considerando che domenica prossima ci sarà il derby con la Virtus Verona. Mercoledì il test era stato di relativo significato tecnico, ma il mister Paolo Zanetti si era comunque dichiarato soddisfatto.

Calciomercato Verona News/ Ufficiale ritorno di Valentini, per Ghilardi offerta dalla Spagna (18 luglio 2025)

“Sensazioni buone per l’atteggiamento visto in campo, per lo spirito. È stata la partita dopo una settimana in cui abbiamo lavorato bene e duramente, i nostri giovani stanno facendo bene, mi sono piaciuti. Continuiamo così”, sono infatti le parole dell’allenatore scaligero riportate sul sito ufficiale del Verona al termine della precedente amichevole. Le impressioni saranno altrettanto positive oggi pomeriggio? Ce lo dovrà dire naturalmente la diretta Verona Rovereto! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Verona Top 22 Dilettanti (risultato finale 6-0): la chiude De Battisti (amichevole 16 luglio 2025)

DIRETTA VERONA ROVERETO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

In linea di massima non dovremmo avere una diretta Verona Rovereto in tv, nemmeno come diretta streaming video. Le notizie arriveranno da sito e social della società scaligera.

VERONA ROVERETO: LA SECONDA AMICHEVOLE PER L’HELLAS

Tante altre squadre di Serie A non sono ancora scese in campo, invece con la diretta Verona Rovereto potremo seguire oggi pomeriggio, domenica 20 luglio 2025, con fischio d’inizio alle ore 17.30 al centro sportivo ‘La Pineta’ di Folgaria, quella che sarà già la seconda amichevole estiva per l’Hellas di Paolo Zanetti nel corso del ritiro in Trentino.

Calciomercato Serie A News/ Luan Patrick lascia Verona, Oristanio diviso tra Torino e Parma (10 luglio 2025)

Il debutto era stato mercoledì con una vittoria per 6-0 contro la cosiddetta Top 22 Dilettanti, adesso dovrebbe esserci già un piccolo passo avanti nel livello degli avversari, se non altro perché parliamo di una squadra vera e propria, anche se il Rovereto milita in Eccellenza e quindi parliamo in ogni caso di giocatori dilettanti.

Presentati gli avversari, è evidente che nella diretta Verona Rovereto al centro dell’attenzione ci sarà di nuovo l’Hellas, che continua il percorso di preparazione al prossimo campionato di Serie A 2025-2026 dopo la salvezza che ha portato alla conferma dell’allenatore Zanetti.

Si punta quindi sulla continuità, che potrebbe essere un vantaggio soprattutto in questa prima fase di preparazione estiva, sicuramente più semplice per un allenatore confermato sulla stessa panchina. Con qualche giorno di lavoro in più nelle gambe rispetto a mercoledì, si vedrà una crescita dei gialloblù nella diretta Verona Rovereto?

PROBABILI FORMAZIONI VERONA ROVERETO

Naturalmente in queste prime partite l’obiettivo è far giocare l’intera rosa a disposizione e il numero delle sostituzioni è illimitato, ma essendo già la seconda amichevole dell’estate dell’Hellas possiamo avere una base indicativa circa le possibili mosse del mister Paolo Zanetti per quanto riguarda le probabili formazioni della diretta Verona Rovereto.

Mercoledì pomeriggio il titolare in porta era stato Perilli; in difesa potrebbero trovare posto Tchatchoua Oyegoke, Ebosse e Frese, almeno secondo le scelte di tre giorni fa, che poi avevano visto a centrocampo per il Verona Niasse, Bernede e Serdar, con Kastanos trequartista e la coppia di attaccanti formata infine da Sarr e Livramento.