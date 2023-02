Diretta/ Verona Salernitana streaming video tv: tutto o niente! (Serie A)

DIRETTA VERONA SALERNITANA: PUNTI D’ORO PER LA SALVEZZA

La diretta Verona Salernitana, in programma lunedì 13 febbraio 2023 alle 18:30, racconta di una sfida fondamentale per la lotta salvezza. Il Verona in questo 2023 ha trovato motivazioni e soprattutto punti importanti e le tre recenti gare senza sconfitta (due pareggi e una vittoria col Lecce) hanno dato morale alla squadra di Zaffaroni. Ha perso invece un po’ la bussola la Salernitana che nelle ultime quattro gare ne ha perse tre tra cui la recente sfida con la Juventus.

Il Verona in casa aveva collezionato un triste parziale di 0 vittorie, 0 pareggi e 7 sconfitte, aggiustando le cose nelle recenti tre sfide casalinghe vincendo con Cremonese, Lecce e pareggiando con la Lazio di Sarri. In trasferta invece la Salernitana è reduce dal successo del Via del Mare contro il Lecce, ma la situazione complessiva non è felice: due sole le partite da tre punti, i pareggi invece sono stati tre mentre le sconfitte cinque.

VERONA SALERNITANA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Verona Salernitana sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. La piattaforma ha acquistato i diritti delle gare di Serie A che saranno accessibili al pubblico una volta acquistato l’abbonamento mensile oppure stagionale.

Sarà inoltre possibile attraverso streaming video assistere alla visione dell’incontro Verona Salernitana scaricando l’applicazione sia su smartphone che su tablet o anche tramite una Smart Tv.

VERONA SALERNITANA PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Verona Salernitana vedranno gli scaligeri scendere in campo col 3-4-2-1. Montipò in porta, difesa a tre con Ceccherini, Hien e Magnani. Il centrocampo verrò sostenuto da Depaoli, Tameze, Duda e Doig con Lazovic e Ngonge sulla trequarti. Unica punta Milan Djuric.

La Salernitana invece opta per un 4-3-3 formato dal messicano Ochoa tra i pali e un pacchetto arretrato composto da Sambia, Troost-Ekong, Bronn e Bradaric. Centrocampo con Coulibaly, Nicolussi Caviglia e Vilhena mentre in attacco Candreva a destra, Dia a sinistra e Piatek centravanti.

LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Le quote della diretta Verona Salernitana vedono favoritala squadra di casa con una quota secondo Snai dal valore di 1.85. Il pareggio lo possiamo trovare a 3.45 mentre il successo esterno a 4.50.

L’eventualità di vedere un gol per squadra è data a 1.77 contro la quota 1.95 riferita al No Gol. L’Over 2.5 viene offerto a 1.92 a differenza degli 1.80 del segno opposto.

