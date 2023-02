Diretta Verona Sampdoria Primavera/ Streaming video tv: è importante per la salvezza

DIRETTA VERONA SAMPDORIA PRIMAVERA: PER METTERSI AL SICURO!

Verona Sampdoria Primavera, partita in diretta dall’Antistadio Guido Tavellin, va in scena alle ore 15:00 di sabato 11 febbraio, ed è valida per la 18^ giornata nel campionato Primavera 1 2022-2023. Per le due squadre il girone di ritorno inizia con gli stessi punti in classifica: sono 21, il che ci dice che entrambe devono ancora fare i conti con la difficile missione di salvarsi ma certamente non sono messe malissimo, potendo avere alcune avversarie alle spalle. Certo deve risalire la corrente il Verona: settimana scorsa l’Hellas ha perso a Lecce e dunque vuole riprendersi immediatamente.

Benissimo invece la Sampdoria, che ha battuto la capolista Roma: per i blucerchiati una vittoria di prestigio e qualità che ci ha anche detto quali possano essere le possibilità di una squadra che però fin qui ha avuto troppe pause nel suo rendimento per poter sognare i playoff, almeno per ora. Scopriremo presto quello che succederà nella diretta di Verona Sampdoria Primavera, ma mentre aspettiamo che si giochi possiamo fare la nostra solita considerazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni di questa partita delicata.

DIRETTA VERONA SAMPDORIA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Sampdoria Primavera sarà trasmessa da Sportitalia: è sempre questa emittente che si occupa delle partite del campionato 1, di conseguenza anche questa viene fornita sul canale 60 del televisore e rappresenterà un appuntamento in chiaro per tutti. Possiamo e dobbiamo aggiungere che ogni singolo match del torneo Under 19 è disponibile anche in diretta streaming video: per avvalersi di questa opzione bisognerà nello specifico visitare il sito www.sportitalia.com oppure installare la relativa app, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA SAMPDORIA PRIMAVERA

Paolo Sammarco si dovrebbe affidare al solito 3-5-2 nella diretta Verona Sampdoria Primavera: Simone Signorini, Calabrese ed El Wafi si piazzano davanti al portiere Boseggia, sugli esterni di centrocampo ballottaggio Patané-Bragantini a destra e Bernardi-Alphadjo Cissé a sinistra, da valutare poi anche il centrocampo nel quale D’Agostino può essere rimpiazzato da Verzini con la conferma di Joselito e Schirone. Davanti, Caia dovrebbe essere sicuro della maglia mentre Cazzadori viene insidiato da Alexandre Patricio e dallo stesso Bragantini, che può avanzare il suo raggio d’azione.

Per Felice Tufano il modulo è speculare: Tantalocchi si piazza in porta, davanti a lui avremo una difesa formata da Miettinen, Aquino e Villa con una mediana comandata da Pozzato, che si avvarrà della collaborazione di Cecchini Muller (decisivo contro la Roma) e Uberti che agiranno sulle mezzali. I due laterali che partono dal centrocampo dovrebbero essere sempre Porcù a destra e Migliardi sull’altra fascia, poi ecco il tandem offensivo composto da Mihailo Ivanovic (anche lui in gol domenica scorsa) e Montevago, tornato a giocare stabilmente con la Primavera.











