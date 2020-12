Diretta/ Verona Sampdoria (Serie A) streaming video DAZN: scaligeri verso l’Europa

DIRETTA VERONA SAMPDORIA: JURIC VUOLE CONTINUARE A STUPIRE!

Verona Sampdoria, in diretta presso lo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona in programma mercoledì 16 dicembre 2020 alle ore 20.45, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata d’andata del campionato di Serie A. Scaligeri che marciano spediti verso l’Europa dopo un momento brillante culminato con la vittoria in casa della Lazio, un risultato che mancava dalla stagione 1984/85, quella dello Scudetto. Gialloblu al momento settimi in classifica e capaci in questa prima parte di campionato di far soffrire e strappare punti a tutte le grandi, battendo le romane e l’Atalanta e pareggiando contro Juventus e Milan. La squadra di Juric proverà a cogliere la palla al balzo per crescere ancora sfruttando le difficoltà di una Sampdoria che ha raccolto solo 2 punti nelle ultime 6 partite disputate in campionato. La squadra di Ranieri è sembrata perdere il ritmo dopo aver accelerato a inizio stagione: le 3 vittorie consecutive contro Fiorentina, Lazio e Atalanta sembrano ormai appartenere al passato, i blucerchiati sono ancora a +5 sulla zona retrocessione ma aggiungendo altri passi falsi potrebbero rendere davvero precaria la loro situazione.

DIRETTA VERONA SAMPDORIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Sampdoria sarà disponibile sul canale DAZN1: lo trovate al numero 209 del decoder satellitare e sarà disponibile per i clienti Sky da almeno tre anni. La partita comunque è fornita dalla piattaforma DAZN – per l’appunto – che i clienti potranno attivare come di consueto su dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone per la visione in diretta streaming video, oppure installandola su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA SAMPDORIA

Le probabili formazioni di Verona Sampdoria, sfida che andrà in scena presso lo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Ivan Juric con un 3-4-2-1: Silvestri; Lovato, Dawidowicz, Magnani; Faraoni, Tameze, Miguel Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Di Carmine. Gli ospiti guidati in panchina da Claudio Ranieri schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-4-1-1: Audero; A. Ferrari, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Adrien Silva, Ekdal, Damsgaard; Ramírez; Gabbiadini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie A tra Verona e Sampdoria, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 2.25, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.45, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 3.15.



