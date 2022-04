Diretta/ Verona Sampdoria streaming video tv: blucerchiati in crisi (Serie A)

DIRETTA VERONA SAMPDORIA: PER GIAMPAOLO PUNTI VITALI!

Verona Sampdoria, in diretta sabato 23 aprile 2022 alle ore 20.45 presso lo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona, sarà una sfida valida per la 38^ giornata del campionato di Serie A. Blucerchiati in crisi con ben 6 sconfitte subite nelle ultime 7 partite disputate in Serie A: la Sampdoria resta a +7 dalla zona retrocessione ma Salernitana e Venezia hanno ancora una partita in meno disputata e con un nuovo ko la situazione diventerebbe bollente.

Il Verona dopo l’ultimo successo a Bergamo contro l’Atalanta ha confermato la sua eccellente stagione, con gli scaligeri che sono alle soglie della zona europea, con qualche punto di troppo di svantaggio per sognare davvero ma comunque a -3 dai bergamaschi ottavi, che devono però recuperare una partita. All’andata Sampdoria vincente per 3-1 a Marassi contro il Verona, il 16 dicembre 2020 i blucerchiati hanno vinto 1-2 anche l’ultimo precedente in casa degli scaligeri.

DIRETTA VERONA SAMPDORIA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Dove sarà possibile seguire la sfida in diretta tra Verona e Sampdoria? La diretta Verona Sampdoria si potrà vedere su Dazn e dunque in streaming video sull’applicazione, scaricabile sia su smartphone che su tablet. La gara di campionato del sabato sera si potrà però seguire anche su Sky. Allo stesso modo, lo streaming si potrà vedere su Sky Go, applicazione dedicata e scaricabile sul mobile.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA SAMPDORIA

Le probabili formazioni della diretta Verona Sampdoria, match che andrà in scena allo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona. Per il Verona, Igor Tudor schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Montipò; Casale, Günter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. Risponderà la Sampdoria allenata da Marco Giampaolo con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Candreva, Rincon, Sensi, Thorsby; Quagliarella, Caputo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Verona Sampdoria, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Verona con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.75, mentre l’eventuale successo della Sampdoria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.60.











