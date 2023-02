Diretta Verona Sassuolo Primavera/ Streaming video tv: cercasi riscatto immediato!

DIRETTA VERONA SASSUOLO PRIMAVERA: CHI SI RISCATTA?

Verona Sassuolo Primavera, che viene diretta dal signor Giuseppe Vingo, va in scena alle ore 18:00 di mercoledì 15 febbraio: è il turno infrasettimanale del campionato Primavera 1 2022-2023, sfida valida per la 19^ giornata nella quale entrambe le squadre vanno a caccia di riscatto immediato. Il Verona deve anche fare i conti con una brutta classifica, perché rimane pericolosamente vicino alla zona playout, e soprattutto nell’ultimo turno ha incassato una pesantissima sconfitta interna, perdendo 5-1 contro la Sampdoria e dunque presentandosi oggi con il morale basso.

Diretta/ Verona Salernitana (risultato finale 1-0): Ngonge colpisce, l'Hellas vince!

Anche il Sassuolo però non sta certo benissimo: domenica ha incassato tre gol dalla Juventus, con l’effetto di uscire temporaneamente dalle prime sei della graduatoria e dunque mancando per ora la qualificazione ai playoff. Certo i neroverdi hanno uno scenario migliore e possono puntare su una maggiore serenità, ma la diretta di Verona Sassuolo Primavera è importante anche per loro; vedremo cosa succederà sul terreno di gioco, per il momento facciamo la nostra valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori andando ad analizzare insieme le probabili formazioni.

Diretta/ Juventus Sassuolo Primavera (risultato finale 3-0): è tris per i bianconeri!

DIRETTA VERONA SASSUOLO PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Sassuolo Primavera verrà trasmessa su entrambi i canali di Sportitalia: quello principale, che trovate al numero 60 del digitale terrestre, e Sportitalia Solo Calcio che invece è al numero 61. L’alternativa per la visione di questo match del campionato 1 riguarda la possibilità della diretta streaming video, come ormai sappiamo: senza costi aggiuntivi potrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e con essi visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com oppure installare la relativa app Sportitalia.

Diretta/ Udinese Sassuolo (risultato finale 2-2): tutto nel primo tempo, parità!

PROBABILI FORMAZIONI VERONA SASSUOLO PRIMAVERA

L’Hellas messo insieme da Paolo Sammarco per la diretta Verona Sassuolo Primavera gioca con il 3-5-2: da valutare chi tra Patricio e Cazzadori affiancherà Caia in attacco (attenzione anche a Siren Diao), mentre a centrocampo Patané e Bernardi dovrebbero essere i due esterni con Schirone a comandare il gioco, stretto tra le due mezzali D’Agostino e Alphadjo Cissé che è favorito su Verzini. In difesa Matyjewicz, Ebengue e El Wafi dovrebbero formare il terzetto a protezione di Boseggia, l’alternativa in questa linea è rappresentata da Simone Signorini o Nwanege.

Il Sassuolo di Emiliano Bigica gioca con un 4-2-3-1 nel quale Kevin Miranda e Adrian Cannavaro sono i due centrali a protezione di Zacchi; Martini e Ryan fungono da laterali bassi, poi cerniera in mezzo al campo con Abubakar e Casolari in vantaggio sulla concorrenza di Foresta e Amadou Touré. Leone sarà il trequartista in posizione centrale, mentre Kevin Bruno e uno tra Asan Mata e Baldari giocheranno come esterni; da prima punta ecco Flavio Russo, insidiato comunque da Lorenzo Gori.











© RIPRODUZIONE RISERVATA