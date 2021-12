Diretta/ Verona Sassuolo Primavera (risultato finale 1-0) streaming: la decide Grassi

DIRETTA VERONA SASSUOLO PRIMAVERA (RISULTATO 1-0): LA DECIDE GRASSI!

Inizia la ripresa tra Verona e Sassuolo, si riparte dallo zero a zero. Bella azione di Paz che supera Bragantini, palla in mezzo per Karamoko che spreca malamente. Flamingo calcia a botta sicura in area, Kivila compie un grande intervento. Samele offre a Ferrara in area un pallone da spingere solo in rete, salva Kivila complice anche la non perfetta esecuzione di Ferrara. Grandissima conclusione di Zenelaj, palla fuori di millimetri! Turra commette fallo su Arcopinto in area, calcio di rigore per il Sassuolo! Sulla sfera si presenta Semele che la mette alta! Zalli stende Pierobon e si prende il secondo giallo, Sassuolo che termina in dieci uomini. Grassi! La sblocca il Verona! Una punizione non irresistibile trova Zacchi distratto, veneti avanti. Termina il match, il Verona vince grazie a Grassi. (agg. Umberto Tessier)

PALO DI YEBOAH!

Inizia il match tra Verona e Sassuolo. Pieragnolo sbaglia nel disimpegno, la sfera viene recuperata da Pierobon che assiste Yeboah, quest’ultimo, dopo aver saltato due difensori, calcia e trova il palo! Bella iniziativa di Pierobon sulla fascia, filtrante per Yeboah che trova la bella copertura di Flamingo. Siamo giunti alla mezzora di gioco, match che resta in equilibrio. Paz raccoglie la sfera e conclude rapidamente, Kivila si oppone. Abubakar cade nell’area di rigore avversaria, il direttore di gara, giustamente, non ravvisa il fallo. Termina la prima frazione di gioco, per ora grande equilibrio sul rettangolo verde. (agg. Umberto Tessier)

DIRETTA VERONA SASSUOLO PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Sassuolo Primavera sarà garantita in chiaro per tutti sul canale di Sportitalia SoloCalcio, canale numero 61 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito internet oppure l’applicazione.

SI COMINCIA!

Si accende la diretta di Verona Sassuolo primavera, sfida della 12^ giornata di campionato: pure prima di dare la parola al campo andiamo a vedere che numeri hanno fin qui segnato i due club. Classifica alla mano, segnata pure alla vigilia del nuovo turno, ecco che troviamo i venti fermi alla 14^ posizione, con 13 punti all’attivo e un tabellino che racconta di 4 successi e un solo pareggio. La squadra dell’Hellas pure fin qui ha segnato 12 gol e ne ha subiti 19: occorre dunque migliorare le statistiche in difesa.

Numeri differenti invece per il Sassuolo primavera, fermo alla decima posizione della graduatoria, con 16 punti e un tabellino che racconta di 4 successi e altrettanti pareggi. Pure va aggiunto che gli emiliani fin qui sono stati molto attenti in difesa con solo 7 gol subiti (è il miglior reparto del campionato): un po’ pochine però le 12 reti all’attivo. Ora però diamo la parola al campo, via! (agg Michela Colombo)

ARBITRO

La diretta di Verona Sassuolo primavera sarà affidata oggi al fischietto della sezione aia di Como Mattia Caldera, che pure sarà oggi in campo assieme agli assistenti Landoni e Asciamprener Rainieri. Fissando ora la nostra attenzione proprio sul primo direttore di gara, pure apprendiamo che questo in stagione ha già collezionato ben 10 direzioni , di cui pure 3 per i tornei giovanili: nel complesso Caldera ha pure fin qui segnato a tabella 40 ammonizioni e 6 penalty decisi.

Potendo poi ora ampliare la nostra analisi, vediamo a scoprire che in carriera lo stesso fischietto ha già segnato a tabella ben due precedenti con il Verona primavera, diretto anche nella scorsa stagione del campionato 2a: uno solo il riferimento tra il fischietto e il Sassuolo primavera, occorso durante l’edizione 2018-19 del Torneo di Viareggio. (agg Michela Colombo)

PERIODO NON BUONO

Verona Sassuolo, in diretta sabato 11 dicembre 2021 alle ore 15.00 presso l’Antistadio Guido Tavellin, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata di andata del campionato Primavera 1. Sfida tra due squadre che stanno vivendo un momento speculare: dopo una grande reazione il Verona è andato incontro a tre sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia, l’ultima in casa del Genoa che ha costretto gli scaligeri a riavvicinarsi alla zona play out, con 2 soli punti di vantaggio sul Milan quartultimo.

Il Sassuolo invece, dopo aver iniziato il campionato in maniera decisamente timida, ha saputo reagire e ha messo in fila quattro vittorie consecutive, tre in campionato contro Inter, Spal e Bologna che hanno riportato la compagine neroverde a metà classifica e una in Coppa Italia, con il passaggio del turno ottenuto sempre ai danni dell’Inter. Le due squadre si riaffrontano in campionato dopo l’ultimo match del 16 dicembre 2017, 3-1 per i gialloblu il risultato finale.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA SASSUOLO PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Verona Sassuolo Primavera, match che andrà in scena all’Antistadio Guido Tavellin. Per il Verona, Nicola Corrent schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Patuzzo; Coppola, Terracciano, Berbardi, Calabrese; Schirone, Pierobon, Squarzoni; Florio, Bragantini, Bosilj. Risponderà il Sassuolo allenato da Emiliano Bigica con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Vitale, Saccani, Manarelli, Ranem, Marginean, Piccinini, Mercati, Artioli, Reda, Manara, Aucelli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere su Verona Sassuolo Primavera all’Antistadio Tavellin, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Sampdoria con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo del Milan, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.10.



