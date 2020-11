Diretta Verona Sassuolo/ Streaming video tv: chi stupirà ancora? (Serie A)

DIRETTA VERONA SASSUOLO: SFIDA DE ZERBI-JURIC

Verona Sassuolo, in diretta dallo stadio Marcantonio Bentegodi della città veneta, si gioca per l’ottava giornata del campionato di Serie A alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 22 novembre 2020. C’è sicuramente grande curiosità attorno alla diretta di Verona Sassuolo, due squadre che si stanno comportando benissimo nel segno della continuità con i rispettivi allenatori, Ivan Juric e Roberto De Zerbi. Il Sassuolo è addirittura a quota 15 punti, con il pareggio contro l’Udinese ha perso l’occasione di passare la sosta addirittura da capolista ma certamente i neroverdi stanno impressionando e potrebbero essere la mina vagante della Serie A se dovessero mantenersi su questi livelli. Più in basso ma di poco il Verona, perché l’Hellas ha 12 punti e due settimane fa ha sfiorato la vittoria sul campo del Milan: successo sfumato al 93′ minuto, ma i gialloblù hanno confermato di essere un ostacolo durissimo per chiunque. Chi avrà dunque la meglio oggi in una sfida così stuzzicante?

DIRETTA VERONA SASSUOLO IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Sassuolo sarà garantita in esclusiva sui canali di Sky Sport per i propri abbonati, i quali avranno di conseguenza la possibilità di seguire la partita di Serie A anche in diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go, come è prassi ormai per le sette partite di ogni giornata di Serie A trasmesse su Sky.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA SASSUOLO

Spulciando nelle probabili formazioni di Verona Sassuolo, Ivan Juric deve fare i conti con diversi giocatori acciaccati e di conseguenza alcuni dubbi in casa Hellas saranno sciolti solamente in extremis. In attacco la certezza sembra essere Kalinic, a centrocampo ci potrebbe ancora essere un’occasione per Ilic mentre in difesa la situazione è particolarmente critica causa numerose assenze, dunque potrebbe essere l’emergenza a dettare la maggior parte delle scelte di mister Juric. Nel Sassuolo resta la cautela attorno a Caputo, ma in attacco per Roberto De Zerbi c’è comunque ottima scelta e potrebbe essere titolare anche il giovane Raspadori. A centrocampo dovrebbe essere confermato Maxime Lopez, mentre in difesa è possibile il ballottaggio Muldur-Toljan come terzino destro.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico di Verona Sassuolo secondo le quote fornite dall’agenzia Snai. Gli ospiti sono leggermente favoriti e di conseguenza il segno 2 è quotato a 2,25, mentre poi si sale a quota 3,65 in caso di pareggio (naturalmente segno X), mentre siamo a 3,00 volte la posta in palio sul segno 1 in caso di vittoria da parte del Verona.



