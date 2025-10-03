Diretta Verona Sassuolo streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie A, oggi 3 ottobre 2025

DIRETTA VERONA SASSUOLO (RISULTATO 0-0): CI PROVA LAURIENTE’!

Orban ci prova da fuori area, palla alta. Bradaric in mezzo, Orban al volo per un soffio non trova la porta. Ancora Verona pericoloso con Serdar, sfera di poco fuori. Matic dentro per Laurientè, ottima lettura di Montipò che anticipa l’attaccante del Sassuolo. Giovane la mette in mezzo, Muric esce e blocca la sfera. Frese ci prova su punizione, blocca Muric. Cross di Belghali per Giovane in rovesciata, blocca Muric. Fallo tattico di Serdar su Laurientè, arriva il giallo. Laurientè ci prova su punizione, Montipò la mette in angolo. Termina la prima frazione. (agg. Umberto Tessier)

Diretta/ Sassuolo Cremonese Primavera (risultato finale 1-0): gol di Weiss! (oggi 3 ottobre 2025)

VERONA SASSUOLO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Doppia possibilità per seguire la diretta Verona Sassuolo in tv, dal momento che l’anticipo del venerdì sarà visibile sciassi canali di Sky Sport sia tramite la piattaforma Dazn, quindi evidentemente anche in diretta streaming video ma sempre tramite abbonamento.

SALVA NELSSON!

Inizia il match tra Verona e Sassuolo. Bradaric in mezzo, Orban non ci arriva sull’uscita non perfetta di Muric, Doig poi riesce ad anticipare Giovane. Serdar calcia dalla distanza, blocca Muric. Laurientè parte in contropiede, grandissima chiusura di Nelsson. Grandissima azione di Laurientè che la mette in mezzo, Frese salva tutto chiudendo su Pinamonti. Volpato la piazza, ancora provvidenziale Nelsson. Bernede per Giovane che calcia a botta sicura, Muharemovic interviene e salva, match con molte occasioni. (agg. Umberto Tessier)

DIRETTA/ Roma Verona (risultato finale 2-0): Soule la chiude! (28 settembre 2025)

LE FORMAZIONI UFFICIALI!

Prima partita di questa giornata quella della diretta di Verona Sassuolo, una delle più interessanti da un punto di vista numerico e questo casca proprio a fagiolo visto che siamo arrivati alla’ngolo delle statistiche. Il Verona arriva con numeri che parlano di una squadra molto combattiva ma non sempre precisa: possesso medio al 47%, precisione passaggi al 76%, e un xG di 1.00, con 10 tiri a gara (3-4 nello specchio). In difesa concede tanto, circa 12 conclusioni di media, e raccoglie molti cartellini (3.4 gialli a partita).

Il Sassuolo, al contrario, ha più vocazione offensiva: possesso al 55%, precisione all’83% e un xG di 1.40, con 14 tiri a gara e percentuale realizzativa al 15%. In difesa resta vulnerabile (11 conclusioni concesse) ma sa sfruttare i piazzati, con 6 corner guadagnati di media. Sfida tra fisicità gialloblù e qualità tecnica dei neroverdi. Ci sarà da divertirsi non c’è che dire, adesso via al commento live della diretta di Verona Sassuolo, si comincia!

DIRETTA/ Sassuolo Udinese (risultato finale 3-1) video streaming tv: la chiude Iannoni! (28 settembre 2025)

VERONA (3-5-2): Montipò; Nuñez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban. A disposizione: Perilli, Castagnini, Yellu, Valentini, Sarr, Akpa Akpro, Slotsager, Kastanos, Ebosse, Mosquera, Niasse, Bella-Kotchap, Fallou, Ajayi. Allenatore: Paolo Zanetti. SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Konè; Volpato, Pinamonti, Laurienté. A disposizione: Satalino, Turati, Candé, Cheddira, Boloca, Skjellerup, Romagna, Fadera, Moro, Coulibaly, Odenthal, Lipani, Thorstvedt, Iannoni, Pierini. Allenatore: Fabio Grosso. (agg. Gianmarco Mannara)

UN ANTICIPO DELICATO

La sesta giornata di Serie A comincia con un anticipo oggi, venerdì 3 ottobre 2025: appuntamento con la diretta Verona Sassuolo alle ore 20.45 dallo stadio Marcantonio Bentegodi della città scaligera, i punti in palio saranno già molto preziosi soprattutto per i padroni di casa, che non hanno ancora mai vinto.

Tre pareggi (e altrettanti punti) più due sconfitte sono il bilancio finora per il Verona di Paolo Zanetti, che domenica scorsa ha perso sul campo della Roma. Va anche detto che i gialloblù hanno già giocato contro tre big e quindi il calendario non era semplice, bisogna però sfruttare le partite alla propria portata per cercare di migliorare una classifica finora deludente.

Se il Verona finora ha mosso la classifica con i pareggi, il discorso è opposto per il Sassuolo di Fabio Grosso, che ha 6 punti grazie a due vittorie e tre sconfitte. Molto importante per i neroverdi emiliani è stato il successo contro l’Udinese nella scorsa giornata, adesso si cercano punti anche in trasferta.

Infatti il Sassuolo finora ha sempre perso quando ha giocato lontano dal Mapei Stadium e questa è una voce da provare a cambiare in una trasferta non impossibile. Gli obiettivi sono chiari, ma naturalmente entreranno in collisione nella diretta Verona Sassuolo: chi sarà più felice al triplice fischio finale?

PROBABILI FORMAZIONI VERONA SASSUOLO

Paolo Zanetti ha ancora alcune assenze di cui tenere conto nelle probabili formazioni per la diretta Verona Sassuolo, anche per questo motivo non dovrebbero esserci dubbi negli undici titolari per il modulo 3-5-2 scaligero. In porta Montipò; difesa a tre formata da Unai Nunez, Nelsson e Frese; gli esterni Belghali e Bradaric “circonderanno” i tre mediani nel cuore del centrocampo, cioè Serdar, Akpa Akpro e Bernede; infine in attacco la coppia titolare dovrebbe essere Orban-Giovane.

Pochi dubbi anche per Fabio Grosso, che dovrebbe avere le idee chiare sui titolari del Sassuolo anche con la rosa quasi del tutto al completo. Modulo 4-3-3 per i neroverdi emiliani che vedrà il tridente con Berardi e Laurientè ai fianchi del centravanti Pinamonti; procedendo a ritroso, il trio di centrocampo dovrebbe vedere in campo dal primo minuto Konè, Matic e Vranckx; infine, davanti al portiere Muric potremmo vedere i difensori centrali Idzes e Muharemovic più i terzini Walukiewicz a destra e Doig a sinistra.

PRONOSTICO E QUOTE

Per chiudere la nostra presentazione della diretta Verona Sassuolo, osserviamo che il pronostico è molto equilibrato secondo le quote dell’agenzia Snai. Il segno 1 è di un soffio favorito, a quota 2,55 contro il 2,80 in caso di segno 2. L’ipotesi più remunerativa sarebbe il pareggio, che infatti varrebbe 3,20 volte la vostra giocata.