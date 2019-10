Diretta Verona Sassuolo/ Streaming video tv: gli scaligeri ci credono (Serie A)

Verona Sassuolo, che sarà diretta dal signor Pairetto, inaugura la nona giornata del campionato di Serie A 2019-2020: squadre in campo alle ore 20:45 di venerdì 25 ottobre presso lo stadio Bentegodi, per una partita che in questo momento rappresenta una sfida diretta per la salvezza. Il motivo di ciò è il passo lento dei neroverdi, che devono ancora recuperare la partita contro il Sassuolo – lo faranno a metà dicembre – ma nelle sette che hanno giocato sono riusciti a vincere solo due volte a fronte di cinque sconfitte. Qualche segnale di risveglio è arrivato contro l’Inter, ma la reazione della squadra è stata particolarmente tardiva; per contro il Verona sta avendo un passo superiore alle aspettative, la formazione scaligera gioca bene e anche quando ha perso, ovvero contro Juventus, Milan e Napoli, ha dato la sensazione di essere pericolosa. Vedremo dunque quello che succederà nella diretta di Verona Sassuolo: aspettandone il calcio d’inizio, possiamo anche valutare quelle che saranno le scelte dei due allenatori leggendo le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Sassuolo verrà trasmessa sui canali della televisione satellitare, dunque l’anticipo di Serie A del venerdì sarà un’esclusiva riservata ai soli possessori di un abbonamento a Sky che, in assenza di un televisore, potranno seguire questa partita anche tramite l’applicazione Sky Go, in diretta streaming video senza costi aggiuntivi e utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA SASSUOLO

Ivan Juric punta sul consueto 3-4-2-1 in Verona Sassuolo, ancora con qualche ballottaggio aperto: in difesa Rrahmani, Kumbulla e Gunter proteggeranno come sempre il portiere Silvestri e anche il centrocampo sembra poter essere quello solito, vale a dire con Sofyan Amrabat a fare compagnia a Miguel Veloso e due laterali che saranno Faraoni e Lazovic. Sulla trequarti Pessina e Zaccagni sono favoriti su Verre e Tutino, così anche il polacco Stepinski che, come prima punta, dovrebbe avere la meglio su Di Carmine che è già stato titolare nel corso di questa stagione. Nel Sassuolo la lista degli infortunati è lunga: Roberto De Zerbi deve fare di necessità virtù, e affianca Marlon a Peluso al centro di una difesa completata dagli esterni che dovrebbero essere Muldur e Toljan, dirottato sulla sinistra. In mezzo al campo dovrebbe tornare il solito assetto con Hamed Traoré da mezzala, con Duncan e Obiang; si rivedrà dunque il tridente classico, nel quale Domenico Berardi e Defrel potrebbero giocare come esterni a supporto della prima punta che sarà Caputo.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di Snai ha previsto per Verona Sassuolo ci dicono che gli scaligeri partono favoriti: vale infatti 2,55 volte la somma messa sul piatto il segno 1 che identifica la loro vittoria, mentre per il successo dei neroverdi dovrete giocare il segno 2 e andreste a guadagnare una cifra pari a 2,85 volte quanto investito, cosa che rende la situazione particolarmente equilibrata. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, vi permetterebbe di intascare una vincita corrispondente a 3,20 volte la puntata con questo bookmaker.



