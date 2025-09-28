Tutte le informazioni sulla diretta Verona Sassuolo, la situazione delle squadre, dove seguire la partita, probabili formazioni, e possibile esito finale

Diretta Verona Sassuolo Primavera, gialloblù a caccia del riscatto

Ad aprire il secondo giorno di partite valide per la sesta giornata del Campionato Primavera ci sarà la diretta Verona Sassuolo che metterà di fronte due squadre che nella passata stagione sono state protagoniste di ottime annate ma che in questa hanno trovato alcune difficoltà rispetto ai loro standard, i gialloblù ad esempio l’anno passato avevano partecipato ai playoff mentre ora sono nella seconda metà di classifica e stanno faticando a trovare continuità nei risultati, come dimostra la sconfitta 3-0 in casa del Parma.

Per i neroverdi la situazione è leggermente migliore visto che in questo momento sono tra le squadre qualificate per i playoff ma il loro obiettivo è lottare per i primi posti e per la vittoria finale quindi non possono considerarsi soddisfatti per come sta andando la stagione, nonostante la vittoria 3-2 contro il Cagliari.

Diretta Verona Sassuolo Primavera streaming video, dove seguire la partita

La diretta Verona Sassuolo del Campionato Primavera vedrà il suo inizio alle 11.00, orario in cui chiunque sia interessato potrà comodamente godersi la sfida da casa propria grazie a Sportitalia che trasmette gratuitamente la partita sul canale 60 del digitale terrestre oltre che in streaming sul sito sportitalia.it e sulla propria applicazione Sportitalia.

Formazioni Verona Sassuolo Primavera, probabili ventidue in campo

Nella diretta Verona Sassuolo del Campionato Primavera dovremmo vedere alcuni cambi negli undici in campo da una parte e dall’altra ma soprattutto per quanto riguarda Paolo Sammarco che dovrà fare a meno di Mussola, squalificato, il 3-5-2 allora vedrà Castagnino come portiere, Feola, Kurti e Popovic come difensori centrali, Martini, Szimionas, yildiz e Pavanati e Murati come centrocampisti, e come attaccanti Akalé e Vapore. Meno differenze con l’ultima uscita avrà invece la squadra di Emiliano Bigica che scenderà in campo con il 4-3-1-2 con Nyarko, Campani, Macchioni, Vezzosi e Costabile, Weiss, Tomsa e Seminari, Frangella, e Kulla e Gabriele.

Diretta Verona Sassuolo Primavera, possibile esito finale

La diretta Verona Sassuolo del Campionato Primavera potrebbe essere una di quelle partite difficili da leggere e riuscire ad anticipare in quanto le due squadre in campo sono entrambe tra quelle di alto livello della competizione ma in questo inizio di stagione stanno avendo parecchie difficoltà. Il risultato più facile che si verifichi quindi è il pareggio che aiuterebbe più i gialloblu ma che non starebbe stretto neanche ai neroverdi che sicuramente sono tra le due la squadra che parte con la possibilità maggiore di riuscire a conquistare i 3 punti alla fine dei 90 minuti.