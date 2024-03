DIRETTA/ Verona Sassuolo video streaming tv: nei precedenti è netto vantaggio neroverde (3 marzo 2024)

DIRETTA VERONA SASSUOLO: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida che vede affrontarsi Verona Sassuolo sta per iniziare e in attesa del fischio da parte del direttore di gara vi mostriamo gli ultimi 10 incontri giocati tra le due formazioni. L’ago della bilancia sorride al Sassuolo con il 70% dei match vinti. Il restante 30% presenta un pareggio e due vittorie per la squadra scaligera. Tra le sfide da segnalare c’è sicuramente quella giocata il 28 giugno 2020, terminata con il pareggio con il risultato di 3-3. Ad andare in rete per la squadra in maglia gialla Stepinski, Lazovic e Pessina.

Diretta/ Genoa Inter Primavera streaming video e tv: la capolista prova la fuga giusta (3 marzo 2024)

Per il Sassuolo reti firmate da Rogerio e doppio Boga. Un’altra sfida da segnalare è sicuramente quella del 21 agosto 2021, terminata con il risultato di 2-3 in favore del Sassuolo grazie alle reti realizzate da Traore, Raspadori e Djuricic. Per il Verona due volte Mattia Zaccagni, di cui uno su calcio di rigore. Verona che ha avuto la meglio il 16 gennaio 2022 vincendo con il risultato di 2-4, grazie alle reti di Caprari e tripletta di uno scatenato Barak. La gara di andata di questo campionato ha sorriso ai neroverdi grazie alla doppietta di Berardi e il gol di Pinamonti. (Marco Genduso)

Video/ Bologna U19 Verona U19 (2-2) gol e highlights: Nwanege acciuffa il pari! (Primavera 1, 2 marzo 2024)

VERONA SASSUOLO, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Verona Sassuolo sarà trasmessa sia su Sky che su DAZN. Naturalmente, per fruire del servizio, bisognerà essere abbonati: per quanto riguarda l’emittente televisiva si dovrà essere in possesso del pacchetto Calcio mentre per DAZN non c’è differenza tra i pacchetti ergo basterà essere abbonati. Anche la diretta streaming Verona Sassuolo sarà visibile su entrambe le piattaforme. Per gli abbonati Sky esiste l’applicazione Sky Go che funziona su smartphone, tablet e pc mentre per chi è abbonato a DAZN potrà vedere la partita, oltre che sui dispositivi elencati in precedenza, anche sulla console di gioco.

Diretta/ Vis Pesaro Pontedera (risultato finale 0-1): Espeche nel recupero! (Serie C, 2 marzo 2024)

VERONA SASSUOLO: SFIDA DELICATISSIMA!

Verona Sassuolo, in diretta domenica 3 marzo 2024 alle ore 12.30 presso lo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona, sarà una sfida valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A. L’Hellas Verona sta lottando per ottenere la salvezza dopo aver rischiato la retrocessione lo scorso anno. La squadra scaligera ha guadagnato la permanenza in Serie A vincendo lo spareggio contro lo Spezia. Tuttavia, sta affrontando diverse difficoltà, anche a livello societario, che hanno portato a alcune partenze dolorose durante il mercato di gennaio. Attualmente si trovano al quartultimo posto in classifica con 20 punti, con lo stesso punteggio del terzultimo posto. Nel recente turno hanno subito una sconfitta per 2-0 in trasferta contro il Bologna.

Il Sassuolo, all’inizio della stagione, mirava a una salvezza tranquilla. Tuttavia, il rendimento della squadra è stato deludente, il che ha portato all’esonero dell’allenatore Dionisi e alla promozione di Bigica dalla squadra Primavera. Attualmente i neroverdi occupano il terzultimo posto in classifica con 20 punti, alla pari con l’Hellas Verona. Nel recente turno hanno subito una pesante sconfitta per 6-1 in casa contro il Napoli che ha portato alla sostituzione di Bigica e all’arrivo di Davide Ballardini in panchina.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA SASSUOLO

Le probabili formazioni della diretta Verona Sassuolo, match che andrà in scena allo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona. Per il Verona, Marco Baroni schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Cabal; Folorunsho, Duda, Serdar; Suslov, Noslin; Swiderski. Risponderà il Sassuolo allenato da Davide Ballardini con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Consigli; Pedersen, Erlic, Ferrari, Doig; Boloca, Matheus Henrique; Bajrami, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

VERONA SASSUOLO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Verona Sassuolo ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria del Verona con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Sassuolo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.20.











© RIPRODUZIONE RISERVATA