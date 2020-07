Diretta Verona Spal/ Streaming video DAZN: partita senza più obiettivi (Serie A)

Verona Spal si gioca in diretta dallo stadio Bentegodi, alle ore 19:30 di mercoledì 29 luglio: nella 37^ giornata di Serie A 2019-2020 secondo impegno consecutivo in casa per l’Hellas, che negli ultimi turni ha rallentato la sua marcia e arriva dalla manita incassata dalla Lazio. Un Verona che comunque porterà a termine un campionato più che positivo, nel quale punta adesso a chiudere nella metà alta della classifica; gli estensi salutano invece la massima serie e già da tempo stanno pensando a come organizzarsi per centrare un’altra promozione. Gigi Di Biagio potrebbe essere confermato o forse no, bisognerà vederlo ma intanto la squadra spera di prendersi almeno una vittoria nelle ultime due partite, domenica è riuscita a fermare il Torino agganciando se non altro quota 20 punti in classifica. Aspettiamo dunque la diretta di Verona Spal; nel frattempo possiamo fare una valutazione più approfondita sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Spal è riservata agli abbonati di DAZN e a quelli della televisione satellitare che abbiano sottoscritto il loro abbonamento da almeno tre anni: per loro sarà disponibile infatti il canale DAZN1 che troveranno al numero 209 del loro decoder. Per tutti gli altri – ovvero i clienti della piattaforma che trasmette l’evento – sarà possibile seguire la partita di Serie A tramite il servizio di diretta streaming video, installando l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o ancora su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA SPAL

In Verona Spal Ivan Juric continua ad avere problemi difensivi: Kumbulla e Dawidowicz sono in ritardo di condizione, Rrahmani è squalificato e dunque potremmo avere la conferma di Faraoni nel terzetto a protezione di Marco Silvestri, con Gunter e Di Marco che a sua volta potrebbe abbassarsi. Da valutare comunque Empereur; se lo schieramento fosse questo, a centrocampo bisognerebbe adattare un esterno a destra e verosimilmente la zona potrebbe essere occupata da Borini, con Lazovic sull’altro versante e la coppia centrale formata da Sofyan Amrabat e Miguel Veloso. Pessina e Zaccagni i due trequartisti; Di Carmine, Stepinski e Salcedo si giocano il posto da prima punta.

Nella Spal, Bonifazi ha scontato il turno di squalifica e dunque potrebbe tornare al fianco di Vicari come centrale difensivo; Letica il portiere, ballottaggi Cionek-Tomovic e Reca-Fares per le corsie laterali che saranno completate dagli esterni alti, che ancora una volta potrebbe essere D’Alessandro (reduce dal primo gol in questo campionato) e Strefezza. In mezzo Missiroli o Valdifiori per fare compagnia a Bryan Dabo; Federico Di Francesco, sfortunato nel corso di questa stagione, potrebbe avere un’altra occasione come titolare appoggiando Petagna, che verosimilmente partirà come attaccante titolare anche se deve vincere la concorrenza di Floccari e Cerri.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Verona Spal sono a disposizione le quote emesse dall’agenzia Snai, secondo cui l’Hellas è nettamente favorito: l’eventualità della sua vittoria (segno 1) porta in dote una vincita che ammonta a 1,55 volte quello che deciderete di investire, mentre già per il pareggio, regolato dal segno X, il guadagno salirebbe a 4,25 volte la puntata. Con il successo degli estensi, per il quale dovrete puntare il segno 2, andreste a intascare una somma corrispondente a 5,50 volte quanto messo sul piatto.

