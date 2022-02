Diretta/ Verona Spal streaming video tv: scontro salvezza (Primavera)

DIRETTA VERONA SPAL PRIMAVERA: PUNTI CHE PESANO IN CLASSIFICA…

Verona Spal, in diretta giovedì 17 febbraio 2022 alle ore 12.30 presso l’Antistadio Guido Tavellin sarà una sfida valevole per la 19^ giornata del campionato Primavera 1. Scaligeri sconfitti nell’ultima sfida contro l’Empoli, altro match delicato per la classifica. Il Verona è ancora fuori dalla zona play out a quota 20 punti ma ha visto avvicinarsi il Bologna quartultimo a una sola lunghezza di distanza e vede la Spal penultima distante 4 punti.

Anche gli estensi stanno provando a risollevarsi dalla zona retrocessione, nell’ultima sfida è arrivato un pareggio in casa della Sampdoria sicuramente incoraggiante vista la difficoltà dell’impegno, ma la classifica per la formazione emiliana resta comunque difficile. Nel match d’andata 0-0 tra Spal e Verona, al 20 settembre 2019 risale l’ultimo precedente in casa della formazione veneta, padroni di casa vincenti 3-1 nell’occasione.

DIRETTA VERONA SPAL PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Spal Primavera sarà disponibile in chiaro su Sportitalia, canale numero 60 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, offrendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA SPAL PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Verona Spal Primavera, match che andrà in scena all’Antistadio Guido Tavellin. Per il Verona, Nicola Corrent schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Kivila, Redondi, Calabrese, Yeboah, Pierobon, Bosilj, Gomez, Terraciano, Minnocci, Bragantini, Sulemana. Risponderà la Spal allenata da Paolo Mandelli con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Rigon; Saio P., Breit, Csinger; Pabai, Mihai, Sperti, Borsoi; Orfei, Wilke Braams, Noireau Dauriat.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Verona Spal Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Verona con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo della Spal, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.00.



