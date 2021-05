Diretta Verona Spezia/ Streaming video tv: Italiano non può sbagliare! (Serie A)

DIRETTA VERONA SPEZIA: I LIGURI RISCHIANO MOLTO!

Verona Spezia, in diretta dallo stadio Bentegodi alle ore 15:00 di sabato 1 maggio, si gioca per la 34^ giornata nel campionato di Serie A 2020-2021. Un match che ormai vale poco per l’Hellas, se non per provare a risalire la corrente: Ivan Juric vuole chiudere nella parte sinistra della classifica ma la sua squadra è in forte calo, nell’ultimo turno non ha fatto male ma ha perso di misura contro l’Inter e ora rischia di essere assorbita da Udinese e Bologna, dopo aver già perso contatto dal Sassuolo facendosi sorpassare dalla Sampdoria.

Lo Spezia rischia molto: sconfitto nel derby contro il Genoa, ha ora il terzetto al terzultimo posto che gli soffia sul collo, con il Cagliari che grazie alla sua rimonta ha alzato di parecchio la quota salvezza costringendo parecchie avversarie ad aumentare i giri del motore. Tra questi i liguri, che non sono riusciti a trovare la giusta continuità; vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Verona Spezia, intanto possiamo fare una breve disamina sulle scelte dei due allenatori leggendo le probabili formazioni.

DIRETTA VERONA SPEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Spezia sarà un’esclusiva riservata agli abbonati alla televisione satellitare, perché la sfida di Serie A sarà trasmessa soltanto da questa emittente. Di conseguenza, i clienti potranno accedere al decoder di Sky per le immagini del match, oppure usufruire del servizio di diretta streaming video – senza costi aggiuntivi – attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA SPEZIA

In Verona Spezia Juric dovrà fare i conti con la squalifica di Ceccherini e l’indisponibilità di Lovato: dunque in difesa ci sarà ancora Dimarco sul centrosinistra con Dawidowicz e Gunter a completare il trio davanti a Marco Silvestri. In mediana manca Miguel Veloso, spazio a Sturaro in coppia con Tamèze mentre per il resto dovrebbe essere tutto confermato, vale a dire con Faraoni e Lazovic sulle corsie, Zaccagni e Barak sulla trequarti e Lasagna favorito per il ruolo di prima punta. Tutta la rosa a disposizione per Vincenzo Italiano: nel suo 4-3-3 Erlic e Ismajli saranno i centrali a protezione di Provedel, con Vignali e Simone Bastoni (o Marchizza) ad agire da terzini; Estevez e Maggiore più di Pobega per accompagnare la regia di Matteo Ricci, nel tridente offensivo si giocano il posto Galabinov (come centravanti) e magari Agudelo che può anche arretrare, ma il tecnico dovrebbe puntare sui soliti noti e cioè Gyasi, Nzola e Verde.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Verona Spezia abbiamo a disposizione le quote ufficiali che sono state fornite dall’agenzia Snai, per cui andiamo subito a vedere cosa ci dicono. La squadra favorita è quella di casa, con un valore di 2,20 volte la puntata sul segno 1 che identifica la sua vittoria; l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 3,45 volte l’importo investito mentre il segno 2, per il successo degli ospiti, porta in dote una vincita che ammonta a 3,25 volte quanto avrete messo sul piatto.



