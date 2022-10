Diretta Verona Taranto/ Streaming video Rai: per decollare, Superlega volley

Verona Taranto, diretta dagli arbitri Marco Briaco e Andrea Pozzato presso il PalaOlimpia Verona naturalmente della città scaligera, si gioca alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, sabato 22 ottobre 2022, come anticipo televisivo per la quarta giornata della Superlega di volley maschile, il massimo campionato di pallavolo che ha raccolto il testimone dalla meravigliosa cavalcata dell’Italia verso il quarto titolo iridato della nostra storia riaccendendo l’amore anche del grande pubblico per questo sport.

Diretta/ Piacenza Trento (risultato finale 3-1): rimonta incredibile!

La diretta di Verona Taranto ci consente di mettere sotto i riflettori due squadre che non sono frase corazzate di questa Superlega: la WithU Verona per ora ha 4 punti in classifica, mentre la Gioiella Prisma Taranto segue di una lunghezza, a quota 3 punti. Potremmo considerare leggermente favorita Verona, anche in virtù del fattore campo, di sicuro per entrambe le squadre questa potrebbe essere una bella occasione per pensare ad obiettivi positivi (qualificazione ai playoff) piuttosto che a quelli “negativi”, cioè evitare la retrocessione. Che cosa ci dirà quindi la diretta di Verona Taranto?

“Paola Egonu lascia? Governo razzista…”/ Rula Jebreal e l'ossessione della sinistra

DIRETTA VERONA TARANTO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Taranto sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando), perché questa è una delle due partite di questa giornata di Superlega selezionata per la trasmissione sulla Rai. Di conseguenza, la diretta streaming video di Verona Taranto sarà garantita per tutti tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DI VERONA TARANTO

DIRETTA VERONA TARANTO: IL CONTESTO

La diretta di Verona Taranto ci presenterà quindi oggi un match di grande significato per entrambe le formazioni, che con una vittoria potrebbero pensare a un campionato di buonissimo livello. La squadra più legittimata a provarci potrebbe essere Verona e non soltanto per il fattore campo: gli scaligeri hanno già ottenuto due vittorie in questa Superlega, anche se entrambe al tie-break e quindi da due punti ciascuna. Sono stati comunque successi di notevole caratura, perché colti uno sul campo di Piacenza e l’altro contro Trento prima dello scivolone alla terza giornata, ma sul campo di Perugia. Insomma, finora il calendario è stato tosto per Verona, che però ne è uscita bene.

DIRETTA/ Civitanova Modena (risultato finale 3-0): match senza storia

Sulla carta, quella di oggi contro Taranto potrebbe essere la partita più “facile” di questo inizio di stagione, ma i pugliesi proveranno a smentire questa ipotesi. Finora la Gioiella Prisma Taranto ha perso contro Civitanova in casa e sul campo di Cisterna che d’altronde sta volando in vetta alla classifica, poi però i pugliesi si sono riscattati con una bella vittoria per 3-0 contro Monza settimana scorsa e oggi sognano, perché un colpo a Verona potrebbe aprire agli ospiti prospettive decisamente intriganti…











© RIPRODUZIONE RISERVATA