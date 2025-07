Diretta Verona Top 22 Dilettanti streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live della prima amichevole (oggi 16 luglio 2025)

DIRETTA VERONA TOP 22 DILETTANTI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Ormai inizierà fra pochissimo la diretta Verona Top 22 Dilettanti, la società gialloblù ha già presentato il programma delle sue prime amichevoli estive, cioè quelle che l’Hellas Verona disputerà durante il ritiro montano al Centro Sportivo La Pineta di Folgaria. La prima è appunto quella di oggi, poi già domenica 20 luglio sarà la volta della seconda amichevole per il Verona, in questo caso contro il Rovereto. Sarà invece di pieno lavoro la settimana successiva, fino all’amichevole che sarà nuovamente alla domenica pomeriggio: il 27 luglio Folgaria ospiterà il derby scaligero Verona-Virtus Verona.

La prima giornata di Serie A invece vedrà lunedì 25 agosto alle ore 18.30 il derby del Nord-Est Udinese-Verona in uno dei due posticipi del turno d’apertura. In questo modo ci siamo già portati piuttosto avanti, allora adesso torniamo alla stretta attualità con la certezza che potremo divertirci grazie alla diretta Verona Top 22 Dilettanti! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

VERONA TOP 22 DILETTANTI IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Salvo sorprese dell’ultimo minuto, non dovremmo avere una diretta Verona Top 22 Dilettanti in tv, nemmeno parlando di una diretta streaming video.

LA PRIMA AMICHEVOLE DEGLI SCALIGERI

Cominciano le partite del calcio estivo, la prima amichevole è un appuntamento sempre stuzzicante che per il Verona sarà alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, mercoledì 16 luglio 2025, nel corso del ritiro di Folgaria, in Trentino, grazie alla diretta Verona Top 22 Dilettanti al Centro Sportivo ‘La Pineta’.

Sarà dunque il classico appuntamento contro una selezione di calciatori dilettanti, come è chiaro fin dal nome della formazione che è stata scelta per il ‘battesimo’ del nuovo Hellas Verona, affidato anche in questa stagione a Paolo Zanetti come allenatore dopo la salvezza dello scorso campionato.

Questo è un appuntamento abbastanza classico, per curiosità possiamo osservare che un anno fa la stessa partita era terminata con la vittoria per 4-0 dei gialloblù scaligeri, quindi dobbiamo dire che il livello dei dilettanti potrebbe essere discreto – punteranno ad incassare anche stavolta un punteggio non eccessivo.

Naturalmente però la partita amichevole di Folgaria sarà importante soprattutto per il Verona, un primo test tranquillo nel cammino di avvicinamento al campionato di Serie A 2025-2026, che cosa ci potrà dire quindi da questo punto di vista la diretta Verona Top 22 Dilettanti?

PROBABILI FORMAZIONI VERONA TOP 22 DILETTANTI

Paolo Zanetti ci proporrà le primissime scelte della nuova stagione nelle probabili formazioni per la diretta Verona Top 22 Dilettanti, che attirano la nostra curiosità anche se ovviamente è difficile sbilanciarsi su moduli e titolari, anche perché in ogni caso durante l’amichevole in Trentino ci sarà spazio per tutta La Rosa degli scaligeri.

Annotiamo che il modulo tattico di partenza oggi pomeriggio per il Verona potrebbe essere il 3-4-1-2, con undici nomi che proviamo ad evidenziare in un’ipotesi di formazione titolare: Perilli in porta; i tre difensori Ghilardi, Slotsager e Corradi; a centrocampo linea a quattro con Tchatchoua, Serdar, Bernede e Frese; sulla trequarti Suslov alle spalle dei due attaccanti Mosquera e Livramento.