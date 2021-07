Diretta Verona Top 22 Veronese/ Streaming video tv: ecco l’Hellas! (amichevole)

DIRETTA VERONA TOP 22 VERONESE: LA PRIMA PER DI FRANCESCO

Verona Top 22 Veronese, in diretta dal Centro Sportivo Intercomunale di Mezzano, si gioca alle ore 17:30 di sabato 17 luglio e rappresenta la prima amichevole estiva che viene disputata dal nuovo Hellas. Nuovo, è proprio il caso di dirlo: dopo lo splendido biennio in cui ha anche lottato per l’Europa, Ivan Juric ha salutato la piazza e si è accasato al Torino, per una nuova avventura. Il Verona dunque si è rivolto a un allenatore che ha tanta voglia di riscatto, considerate le sue ultime esperienze: è così arrivato Eusebio Di Francesco, e oggi l’Hellas riparte con lui e da un’amichevole che sarà poco più di una sgambata.

Difficile definire quali possano essere gli obiettivi stagionali: gli ultimi due campionati hanno inevitabilmente alzato l’asticella e adesso parecchi tifosi si aspettano la parte alta della classifica, ma la società guarda comunque alla salvezza come obiettivo principale e il cambio di allenatore andrà assorbito, anche se potrebbe rivelarsi un trionfo. Ora ci possiamo mettere ad aspettare la diretta di Verona Top 22 Veronese, ma nel frattempo facciamo una rapida valutazione su quelle che potrebbero essere le scelte da parte di Di Francesco, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA VERONA TOP 22 VERONESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Top 22 Veronese, salvo variazioni di palinsesto, non verrà trasmessa sui canali della nostra televisione; di conseguenza non dovrebbe essere a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video per assistere all’amichevole, ma per tutte le informazioni utili potrete liberamente consultare gli account che la società Hellas mette a disposizione sui social network, con particolare riferimento alle pagine presenti su Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA TOP 22 VERONESE

Possiamo pensare a un Hellas schierato con il 4-3-3, dunque per Verona Top 22 Veronese le scelte di Di Francesco, al netto ovviamente dell’ampio turnover e della volontà di far giocare tutti gli elementi per valutarli, potrebbero prevedere una linea difensiva con due centrali come Ceccherini e Lovato a protezione di Silvestri (senza dimenticarsi ovviamente di Mert Cetin e Gunter, ma anche Magnani) mentre Udogie dovrebbe essere schierato come terzino sinistro (di fatto è l’unico di ruolo) con il ballottaggio tra Faraoni e Ruegg – impiegabile anche sulla mancina – dall’altra parte del campo. Da valutare Miguel Veloso come playmaker davanti alla difesa, Zaccagni e Tamèze al momento partono in vantaggio come opzioni per le due mezzali ma c’è anche il giovane camerunense Hongla, arrivato in prestito dall’Anversa. Davanti Stepinski, Lasagna e Kalinic per il ruolo di centravanti; Lazovic e Ragusa per gli esterni, da considerare però l’alternativa Bessa che può agire anche come laterale alto.

