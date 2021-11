Diretta/ Verona Torino (Primavera) streaming video tv: scaligeri lanciati

DIRETTA VERONA TORINO PRIMAVERA: PARTITA COMBATTUTA!

Verona Torino, in diretta sabato 27 novembre 2021 alle ore 11.00 presso l’Antistadio Tavellin, sarà una sfida valevole per la decima giornata di andata del campionato Primavera 1. Scaligeri lanciati dopo tre vittorie consecutive che hanno completamente cambiato il volto dell’inizio di campionato dei gialloblu. I successi considerando la Coppa Italia sono in realtà quattro, l’ultimo successo di misura di Pescara ha comunque confermato il buon livello di continuità raggiunto dai ragazzi allenati da Corrent.

Dall’altra parte il Torino è reduce da uno scivolone contro il Napoli, in un impegno da calendario comunque difficile considerando che i partenopei veleggiano al secondo posto in classifica. Un ko che ha interrotto una serie di tre vittorie consecutive per i granata che in classifica restano comunque al confine della zona play off, mentre il Verona è solo una lunghezza indietro, staccato al momento dalla zona calda della classifica, ottimo per una neopromossa.

DIRETTA VERONA TORINO PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Torino Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su SI Solo Calcio, canale numero 61 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA TORINO PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Verona Torino Primavera, match che andrà in scena all’Antistadio Guido Tavellin. Per il Verona, Nicola Corrent schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Patuzzo; Coppola, Terracciano, Berbardi, Calabrese; Schirone, Pierobon, Squarzoni; Florio, Bragantini, Bosilj. Risponderà il Torino allenato da Federico Coppitelli con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Milan: Reali, Dellavalle, Anton, Angori; Garbett, Savini, Di Marco; Baeten, Akhalaia, Zanetti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Antistadio Guido Tavellin, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Verona con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo del Torino, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.10.



