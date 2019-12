Diretta Verona Torino/ Streaming video DAZN: Hellas in cerca di riscatto (Serie A)

Verona Torino, diretta dall’arbitro La Penna, è la partita del mezzogiorno della sedicesima giornata di Serie A, che si giocherà allo stadio Bentegodi di Verona domenica 15 dicembre alle ore 12.30. Sarà una sfida di metà classifica fra due formazioni divise soltanto da due punti. Il Verona di Juric ha fin qui espresso un buon calcio, nonostante i risultati non siano sempre stati dalla parte dei gialloblu; è reduce da due sconfitte consecutive, l’ultima con l’Atalanta dopo essere stata in vantaggio per ben due volte al Gewiss Stadium. L’obiettivo dell’Hellas rimane la salvezza ma vincendo domenica contro i granata, gli scaligeri si porterebbero a 21 punti, gli stessi che ha ora il Napoli al settimo posto. Dall’altra parte c’è un Torino che, dopo la pesante sconfitta a Roma contro la Lazio per 4-0 e quella nel derby con la Juventus, ha vinto tre delle ultime quattro gare giocate, perdendo solo contro la capolista Inter. Nove punti che hanno placato parzialmente le polemiche della tifoseria contro dirigenza e allenatore, mai come quest’anno in bilico, a dispetto di un tranquillo nono posto in classifica. Il Toro aveva iniziato questa stagione con ben altri obiettivi: qualificazione per un posto in Europa, un campionato più tranquillo con qualche speranza di sognare in grande. Invece niente è andato secondo i piani: i granata hanno fallito l’accesso ai gironi di Europa League, e hanno gradualmente mostrato un gioco privo di idee, alla ricerca di un equilibrio che il tecnico livornese stenta a trovare. I granata cercano anche i gol di Belotti, in via di recupero dopo l’infortunio subito al fianco contro il difensore dell’Inter Skriniar.

DIRETTA VERONA TORINO: STREAMING VIDEO E TV

La direttadi Verona Torino sarà trasmessa sulla piattaforma a pagamento DAZN in diretta streaming video tramite applicazione IOS e ANDROID su tablet e cellulari, e in più anche in diretta tv sul canale SKY, con regolare abbonamento, che da questa stagione ha incluso sulla piattaforma SKY Q tutte le partite di Serie A trasmesse da DAZN.

PROBABILI FORMAZIONO VERONA TORINO

Esaminando le probabili formazioni, il Verona di Juric, che deve rinunciare a Bessa, Badu e Salcedo, dovrebbe scendere in campo con il modulo 3-4-2-1 con Silvestri fra i pali, il trio difensivo composto da Rrahmani, Bocchetti e Gunter. I quattro di centrocampo dovrebbero essere Faraoni e Lazovic sulle corsie esterne, Amrabat e Miguel Veloso centrali; unica punta Di Carmine, autore di due gol contro l’Atalanta, dietro al quale agiranno i due trequartisti Verre e Pessina. Mazzarri si presenterà al Bentegodi con il consueto 3-5-2 orfano di Lyanco, Lukic, Iago Falque, Parigini e Belotti in dubbio. Sirigu in porta con Izzo, Bremer e Nkoulou in difesa. A centrocampo, sulle fasce agiranno Ansaldi e Ola Aina, in mediana Baselli e Rincon, Berenguer sarà il trequartista dietro al duo offensivo Verdi-Zaza.

QUOTE E PRONOSTICO

Verona Torino si presenta come un match equilibrato, non soltanto per le posizioni in classifica, ma anche per le quote dei bookmakers. Secondo BWIN, la vittoria casalinga è data a 2.75, il pari a 3.10 mentre il successo esterno è quotato a 2.60. Il Verona non è una squadra che realizza tanti gol, ecco perché il NO GOAL potrebbe essere una soluzione per gli scommettitori, quotato a 1.95.



