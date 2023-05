DIRETTA/ Verona Torino video streaming tv: ecco lo storico recente della partita

DIRETTA VERONA TORINO: I TESTA A TESTA

Sta per iniziare la diretta di Hellas Verona Torino, gara valevole per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie A. Prima di tuffarci nella sfida andiamo ad analizzare i precedenti tra le due formazioni che raccontano molto dal 1991 ad oggi. Allo stadio “Bentegodi” di Verona esistono sedici partite: la prima risalente al 12 aprile 1992 e terminata con il successo dei piemontesi, 1-2 il risultato finale.

Il 5 ottobre 1997, invece, la prima affermazione scaligera, un roboante 4-0 nella gara valevole per il campionato italiano di Serie B. Per trovare il primo pareggio, invece, bisogna arrivare al 9 maggio 1999, partita senza reti nel trentaquattresimo turno del torneo cadetto. L’ultima sfida disputata al “Bentegodi” il 14 maggio 2022, infine, ha segnato il successo del Torino di misura grazie alla marcatura firmata da Brekalo nella prima frazione di gioco. (Giulio Halasz)

VERONA TORINO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Verona Torino sarà una delle tre che per questa giornata di Serie A sono trasmesse sui canali di Sky Sport, dunque gli abbonati potranno avvalersi anche della diretta streaming video di Verona Torino grazie all’applicazione Sky Go. L’alternativa ovviamente rimane la piattaforma DAZN, per una visione in diretta streaming video come per tutte le partite dell’intero campionato di Serie A.

VERONA TORINO: I VENETI DEVONO VINCERE!

Verona Torino, in diretta domenica 14 maggio 2023 alle ore 12.30 presso lo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona, sarà una sfida valida per la 35^ giornata del campionato di Serie A. Scaligeri senza scelta, la vittoria dello Spezia sul Milan e il pari del Lecce contro la Lazio costringono i gialloblu a dare continuità alla vittoria di Lecce della settimana scorsa, considerando che alla prossima giornata ci sarà uno Spezia-Lecce che potrà lanciare i veneti verso il quintultimo posto.

Il Torino ha frenato ancora con un pareggio contro il Monza che ha lasciato i granata nella bagarre per l’ottavo posto, con la formazione di Juric che al di là degli exploit ottenuti non ha mai trovato grande continuità nel corso della stagione. Nel match d’andata 1-1 tra le due squadre in casa dei granata, ultimo precedente a Torino tra le due compagini datato 14 maggio 2022, curiosamente un anno esatto fa, con vittoria scaligera col punteggio di 1-0.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA TORINO

Le probabili formazioni della diretta Verona Torino, match che andrà in scena allo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona. Per il Verona, Marco Zaffaroni schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Tameze, Abildgaard, Lazovic; Ngonge, Verdi: Djuric. Risponderà il Torino allenato da Ivan Juric con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: V. Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Ilic, Rodriguez; Vlasic, Miranchuk; Sanabria.

VERONA TORINO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Verona Torino, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria del Verona con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Torino, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.35.











