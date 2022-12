Diretta Verona Tortona/ Streaming video tv: la Scaligera cerca punti! (basket A1)

DIRETTA VERONA TORTONA: SFIDA INTRIGANTE!

Verona Tortona sarà diretta dagli arbitri Saverio Lanzarini, Andrea Valzani e Silvia Marziali: squadre in campo alle ore 18:00 di sabato 3 dicembre per l’anticipo nella nona giornata del campionato di basket Serie A1 2022-2023. Sfida intrigante: troviamo di fronte due delle ultime neopromosse nel massimo torneo, che sono state grandi protagoniste negli anni scorsi in A2 e che ora stanno vivendo momenti diversi. Al secondo anno di esperienza qui, Tortona è partita alla grande ma poi si è leggermente fermata, ha perso due partite consecutive ma ha saputo riprendersi con una vittoria contro Napoli arrivata sul filo di lana.

Diretta/ Tortona Napoli (risultato 0-0) streaming tv video: palla a due, si gioca!

Verona invece ha avuto da neopromossa un approccio entusiasmante: subito un successo, poi però cinque sconfitte consecutive prima di tornare a festeggiare. Domenica scorsa il ko interno contro Varese pur giocando un grande primo quarto; nella diretta di Verona Tortona dunque le motivazioni saranno le stesse pur se il contesto delle due società è diverso come lo sono gli obiettivi, la speranza è comunque quella di assistere a una grande partita e, aspettando che arrivi la palla a due, possiamo provare a valutare alcuni dei temi principali legati al match dell’AGSM Forum.

Diretta/ Brescia Tortona (risultato finale 83-68): vittoria preziosa per la Germani!

DIRETTA VERONA TORTONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Tortona sarà trasmessa su Eurosport 2, e dunque gli abbonati alla televisione satellitare potranno assistere a questa partita selezionando il canale 211 del loro decoder. L’alternativa, come ormai ben sappiamo, è rappresentata dalla piattaforma Eleven Sports che da questa stagione fornisce tutti i match del campionato di Serie A1: in questo caso si tratterà di una visione in diretta streaming video, e potrete decidere se abbonarvi al servizio o acquistare on demand il singolo evento. Ricordiamo poi che sul sito ufficiale della Lega, che trovate all’indirizzo www.legabasket.it, potrete consultare liberamente le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

Diretta/ Brindisi Tortona (risultato finale 68-64): Perkins sul finale!

DIRETTA VERONA TORTONA: RISULTATI E CONTESTO

È come detto stuzzicante la diretta di Verona Tortona: le due squadre si ritrovano in Serie A1 dopo aver condiviso alcuni anni al piano di sotto, stagioni nelle quali partivano sempre con l’obiettivo di centrare la promozione e dunque erano tra le corazzate del campionato. La Bertram ha poi dimostrato come la programmazione abbia svolto un ruolo fondamentale nell’evoluzione societaria e dei risultati sul campo, la prima stagione di sempre in Serie A1 è stata entusiasmante e ancora meglio è andato l’inizio della seconda, tanto che ora dobbiamo necessariamente parlare di Tortona come di una squadra da playoff e che potrebbe mettere i bastoni tra le ruote delle big.

La Scaligera Verona non è ancora a questo punto; chiaramente non sappiamo come sarebbero andate le cose se Wayne Selden (1-1 il record con lui) avesse scelto di rimanere, la realtà dei fatti parla di una situazione di classifica non esattamente scintillante ma anche di una squadra che, lo ha dimostrato contro Varese, sa giocare a basket e potrebbe togliersi belle soddisfazioni. Tuttavia la corsa verso la permanenza nel massimo campionato sarà tutt’altro che semplice, e dunque bisognerà provare a racimolare punti in ogni uscita; significa dare tutto anche tra poche ore, quando finalmente si alzerà la palla a due di Verona Tortona…











© RIPRODUZIONE RISERVATA