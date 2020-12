Diretta Verona Trento/ Streaming video Rai: il derby dell’Adige (volley)

Verona Trento, diretta dagli arbitri Roberto Boris e Mauro Goitre presso il AGSM Forum di Verona, si gioca alle ore 18.00 di questa sera, domenica 6 dicembre 2020, per la tredicesima giornata della Superlega 2020-2021 di volley maschile, seconda del girone di ritorno per il massimo campionato italiano di pallavolo – anche se ci sono ancora molti recuperi da disputare, dunque davvero non si può ancora avere un quadro definitivo del girone d’andata. La diretta di Verona Trento ci regalerà comunque il sempre sentito ed affascinante derby dell’Adige tra i padroni di casa della NBV Verona e gli ospiti della Itas Trentino, un match nel quale entrambe le formazioni dovranno andare a caccia del successo per rilanciarsi dopo una prima parte di stagione non facile. La classifica infatti ci dice che Verona ha raccolto appena 9 punti in altrettante partite disputate, non sta molto meglio Trento che è infatti a quota 10 punti, anche se con appena otto incontri già andati in archivio in campionato.

DIRETTA VERONA TRENTO IN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Trento, che è la partita selezionata come match televisivo della domenica di questa giornata della Superlega, sarà di conseguenza disponibile per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando. Questo significa che sarà gratuita e accessibile a tutti anche la diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA VERONA TRENTO: IL CONTESTO

La diretta di Verona Trento metterà dunque di fronte due squadre che hanno pagato più di altre l’impatto con il Covid, dal momento che i veneti hanno tre partite da recuperare e Trento addirittura quattro. Verona settimana scorsa ha perso a Civitanova ed è un episodio più che comprensibile, servirà però una sterzata ad un campionato che finora ha portato appena tre vittorie a fronte di sei sconfitte, un bottino che non può essere soddisfacente per una squadra che nelle ultime stagioni è sempre stata una bella realtà della pallavolo maschile italiana. Trento invece dopo tanti rinvii in campionato ha ritrovato il ritmo giocando tre partite in altrettanti giorni nella prima bolla di Champions League, l’ultima delle quali è stata la vittoria di giovedì pomeriggio contro il Friedrichshafen, ma adesso urge raddrizzare la situazione in campionato. Vero che con quattro partite da recuperare la classifica è bugiarda, ma è altrettanto vero che tre vittorie e cinque sconfitte non sono un ruolino da Itas Trentino…

