Diretta Verona Trento/ Streaming video tv: Scaligera per fermare la crisi (basket A1)

DIRETTA VERONA TRENTO: DERBY DEL NORD EST!

Verona Trento viene diretta dagli arbitri Michele Rossi, Denis Quarta e Giulio Pepponi: presso l’AGSM Forum si gioca alle ore 17:30 di domenica 6 novembre, e la partita è valida per la 6^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. Un interessante derby del Nord Est, uno dei tanti che in questa stagione animano il torneo: ci si arriva in una situazione nella quale la Scaligera ha vinto una sola partita, all’esordio, per poi perdere quattro volte consecutive, ultima delle quali al Mediolanum Forum, e dunque con la necessità di battere un colpo per evitare che la classifica diventi ancora peggiore di quella che già è.

Diretta/ Hapoel Tel Aviv Trento (risultato finale 93-63): quarta sconfitta per Molin

La Dolomiti Energia invece ha battuto Scafati al termine di un match nel quale era anche stata rimontata; ha saputo condurre in porto una vittoria importante e in campionato viaggia nel gruppetto che insegue le prime tre corazzate, poi come sempre bisognerebbe fare un discorso del tutto diverso per quanto riguarda la Eurocup. Adesso mettiamoci nell’attesa della diretta di Verona Trento; tra poche ore si alzerà la palla a due e dunque noi dobbiamo scoprire quello che succederà sul parquet dell’AGSM Forum, nel frattempo possiamo sicuramente fare qualche valutazione circa i temi principali che sono legati al pomeriggio.

DIRETTA/ Trento Scafati (risultato finale 75-68): Flaccadori e Atkins sono decisivi!

DIRETTA VERONA TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Trento sarà fornita da DMAX, dunque questo match è un appuntamento in chiaro per tutti sul digitale terrestre, precisamente al canale numero 52. Sappiamo bene poi che da questa stagione l’alternativa è il portale Eleven Sport, che fornisce l’intera programmazione del campionato di basket Serie A1: la visione sarà in diretta streaming video, e potrete scegliere di abbonarvi al servizio oppure acquistare l’evento on demand. Ricordiamo inoltre che sul sito www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale.

Diretta/ Trento Paris (risultato finale 86-91): i francesi si impongono in rimonta

DIRETTA VERONA TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

Con la diretta di Verona Trento vivremo dunque una partita che la Scaligera è quasi obbligata a vincere: entrando in questo turno ci sono altre tre squadre che hanno vinto solo una volta (Scafati, Treviso e Trieste) ma certamente non ci si può crogiolare su questo anche perché, almeno sulla carta, Nutribullet e Allianz hanno comunque qualcosa in più rispetto alla neopromossa veneta, che dopo aver battuto Sassari alla prima giornata ha improvvisamente perso le sue certezze e il proprio giocatore di punta, e anche ad Assago (dove ovviamente ci sta perdere) è affondata praticamente senza mai riuscire a dare la sensazione anche solo di poter impensierire l’Olimpia.

Trento in Serie A1 viaggia molto bene, con record positivo e tanti pezzi che si stanno incastrando al posto giusto; Diego Flaccadori è finalmente diventato un leader di questa squadra e Darion Atkins al momento rappresenta una grande addizione. A questo punto è lecito pensare che per la Eurocup, dove il record è miseramente 0-4, la Dolomiti Energia sia poco attrezzata per competere davvero per un posto negli ottavi oppure, ma chiaramente è un po’ meno semplice di così, la scelta sia quella di concentrarsi quasi esclusivamente sulla Serie A1. Da capire, ma per ora vedremo cosa accadrà nella diretta di Verona Trento…











© RIPRODUZIONE RISERVATA