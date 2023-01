Diretta Verona Trieste/ Streaming video tv: un derby per la salvezza! (basket A1)

DIRETTA VERONA TRIESTE: PER UN PEZZO DI SALVEZZA!

Verona Trieste, che è in diretta all’AGSM Forum, si gioca alle ore 20:30 di lunedì 2 dicembre: avremo un appuntamento valido per la 13^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023, e naturalmente si tratterà di un intrigante derby del Nord Est come già tanti altri vissuti nel corso della stagione. Per di più entrambe le squadre ci arrivano bene, nel senso che hanno chiuso il loro anno solare con una vittoria: davvero importante quella di Verona, che ha sparigliato le carte con il successo di Napoli e in questo modo è riuscita anche a lasciarsi alle spalle, idealmente, una rivale per la salvezza.

Trieste invece ha vinto in casa, ma lo ha fatto contro Trento: un’avversaria che in questo momento ha sicuramente una marcia diversa rispetto all’Allianz, che però da qualche tempo ha dimostrato di poter svoltare. Sarà dunque parecchio interessante scoprire quello che succederà nella diretta di Verona Trieste, un match che sarà parecchio importante per la corsa alla salvezza; mentre aspettiamo che la partita dell’AGSM Forum prenda il via possiamo fare qualche rapida considerazione sui suoi temi principali, che potrebbero appunto emergere dalla serata di basket.

DIRETTA VERONA TRIESTE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Trieste non sarà una di quelle che per questa 13^ giornata di campionato vengono trasmesse sui canali della nostra televisione, dunque non avremo un appuntamento di questo tipo. Sappiamo comunque che, da questa stagione, tutte le partite della Serie A1 di basket sono fornite dal portale Eleven Sports: in questo caso si tratterà di una visione in diretta streaming video, potendo scegliere se abbonarsi al servizio oppure acquistare l’evento on demand. Ricordiamo infine la possibilità di consultare liberamente il sito ufficiale della Lega (all’indirizzo www.legabasket.it) per tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore, aggiornati in tempo reale.

DIRETTA VERONA TRIESTE: RISULTATI E CONTESTO

Siamo quasi pronti a vivere la diretta di Verona Trieste: una partita che sostanzialmente ci ha fatto compagnia in Serie A1 una vita sportiva fa, quando le due società erano profondamente diverse da quelle di oggi. Adesso si torna a vivere questa rivalità tra piazze storiche, che hanno approcciato il nuovo campionato nello stesso modo o quasi: entrambe hanno dovuto fare i conti con le difficoltà di un torneo livellato nel quale chiunque può battere chiunque, però tutto sommato sia l’Allianz che la Scaligera sono riuscite ad abituarsi abbastanza in fretta.

Certo: il record parla di quattro vittorie e otto sconfitte e dunque è inevitabile dire che le cose possano andare meglio, ma anche e soprattutto le vittorie che Verona e Trieste hanno centrato una settimana fa ci hanno detto di due squadre che potrebbero realmente confermare la categoria. Sarà comunque una corsa parecchio complicata, e lunga: anche per questo motivo ovviamente vincere questa sera all’AGSM Forum potrebbe essere molto importante nel lungo periodo, staremo a vedere come andranno le cose.











