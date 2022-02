Diretta/ Verona Udinese streaming video tv: derby del NordEst (Serie A)

DIRETTA VERONA UDINESE: RISULTATO INCERTO!

Verona Udinese, in diretta domenica 13 febbraio 2022 alle ore 15.00 presso lo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona, sarà una sfida valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A. Derby del NordEst tra due squadre separate da 6 punti in classifica: nonostante l’ultimo ko in casa della Juventus gli scaligeri a quota 33 punti restano tra le squadre rivelazione di questa Serie A, comunque capaci di raccogliere 9 punti nelle ultime 5 partite disputate in campionato.

Diretta/ Empoli Verona streaming video tv: punti salvezza in ballo (Primavera)

Indietro di 6 lunghezze rispetto ai gialloblu è l’Udinese, che dall’ultimo successo interno contro il Torino ha ricavato sicuramente un’importante boccata d’ossigeno, portandosi a +9 dal Venezia terzultimo in classifica. Nel match d’andata alla Dacia Arena di Udine pareggio 1-1 tra le due formazioni, il 7 febbraio 2021 l’Udinese ha vinto 2-0 l’ultimo precedente casalingo contro il Verona grazie a un autogol dell’allora portiere scaligero Silvestri e una rete di Deulofeu.

Diretta/ Juventus Verona (risultato finale 2-0): bianconeri da Champions

DIRETTA VERONA UDINESE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Verona Udinese di Serie A sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma digitale DAZN. Sarà quindi una diretta streaming video, e per accedere ai contenuti dell’emittente bisognerà essere abbonati al servizio. Per visionare la partita è necessario disporre di una connessione ad internet e dell’applicazione dedicata installata su un dispositivo mobile (smartphone, tablet o PC) o in alternativa, su una Smart Tv. La gara non sarà quindi una delle tre trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

Diretta/ Udinese Torino (risultato finale 2-0): gol di Molina e rigore di Pussetto!

PROBABILI FORMAZIONI VERONA UDINESE

Le probabili formazioni della diretta Verona Udinese, match che andrà in scena al Marc’Antonio Bentegodi di Verona. Per il Verona, Igor Tudor schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Montipò; Casale, Günter, Ceccherini; Depaoli, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Praszelik; Simeone. Risponderà l’Udinese allenata da Gabriele Cioffi con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Silvestri; Becao, Pablo Mari, N. Perez; N. Molina, Walace, Jajalo, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Verona Udinese al Bentegodi, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Verona con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo dell’Udinese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.25.

© RIPRODUZIONE RISERVATA