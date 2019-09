Diretta Verona Udinese/ Streaming video tv: derby triveneto (Serie A)

Verona Udinese, che sarà diretta dal signor Daniele Chiffi, si gioca alle ore 19:00 di martedì 24 settembre ed è la partita che apre la quinta giornata del campionato di Serie A 2019-2020, primo turno infrasettimanale della stagione. Gli scaligeri sono partiti con 4 punti nelle prime due gare del campionato, ma poi hanno ottenuto due sconfitte; hanno affrontato Milan e Juventus e in entrambi i casi avrebbero meritato sorte migliore, la classifica comunque non è terribile e adesso Ivan Juric spera di poter migliorare il suo rendimento prendendosi una vittoria interna nel derby triveneto. Anche perchè l’Udinese è in difficoltà: la vittoria contro il Milan è stata seguita da tre ko, certo il calendario ha influito (Napoli e Inter tra le avversarie) ma i friulani non possono permettersi di fare distinzioni e hanno immediato bisogno di riprendere la marcia. Vediamo dunque come andranno le cose nella diretta di Verona Udinese; aspettando il calcio d’inizio al Bentegodi possiamo anche valutare in che modo i due allenatori intendono disporre le loro squadre sul terreno di gioco, valutando insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Udinese sarà garantita dalla televisione satellitare, che la trasmetterà sul canale Sky Sport Serie A (numero 202 del decoder) e anche su Sky Sport 251, qui in esclusiva per gli abbonati al pacchetto Calcio. In assenza di un televisore potrete avvalervi come sempre dell’applicazione Sky Go per seguire questa partita in diretta streaming video, il servizio non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA UDINESE

Juric ha Kumbulla squalificato per Verona Udinese, dunque in difesa giocherà Dawidowicvz che si piazzerà in posizione centrale con Rrahmani e Gunter ai lati, in porta come sempre Silvestri mentre può cambiare qualcosa anche a centrocampo, dove Adjapong per naturale turnover può sostituire Faraoni sulla destra. Verso la conferma sia Sofian Amrabat che Miguel Veloso al centro – il portoghese arriva dallo splendido gol contro la Juventus – a sinistra ci sarà Lazovic mentre in attacco torna Stepinski, che sarà supportato da Verre e Zaccagni con Pessina in cerca di una maglia. Udinese ancora senza De Paul: dunque attenzione a Pussetto e Nestorovski che sperano, anche se Okaka e Lasagna restano in vantaggio per i ruoli offensivi di Igor Tudor, che dovrebbe confermare Stryger Larsen e Sema come esterni di un centrocampo che sarà completato dalla regia di Jajalo e dalla capacità di Mandragora e Fofana di inserirsi negli spazi. Solito terzetto a protezione del portiere Musso: Troost-Ekong il centrale, Rodrigo Becao e Samir ai suoi lati.

QUOTE E PRONOSTICO

Secondo le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai, Verona Udinese è una partita nella quale gli scaligeri partono leggermente favoriti: il segno 1 per la loro vittoria vale infatti 2,55 volte la somma messa sul piatto, contro il valore di 2,90 volte la puntata che è stato invece posto sul segno 2 per il successo dei friulani. Il segno X identifica il pareggio e vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 3,15 volte quello che avrete puntato con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA