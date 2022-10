Diretta/ Verona Udinese streaming video tv: i friulani sognano (Serie A)

DIRETTA VERONA UDINESE: RISULTATO NON SCONTATO…

Verona Udinese, in diretta lunedì 3 ottobre 2022 alle ore 20.45 presso lo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona sarà una sfida valevole per la 8^ giornata del campionato di Serie A. I friulani sognano, arrivati alla sosta dopo 5 vittorie consecutive e capaci di avvicinarsi alla vetta della classifica: un sesto acuto al Bentegodi varrebbe per i friulani il secondo posto in classifica, confermato alle spalle di Napoli e Atalanta che hanno vinto i loro rispettivi impegni di campionato.

DIRETTA/ Udinese Lecce Primavera (risultato finale 0-2): decidono Burnete e Daka!

Il Verona prima della sosta è caduto in casa della Fiorentina, secondo ko consecutivo in trasferta dopo quello sul campo della Lazio. Momentaneamente terzultimi in classifica dopo la vittoria del Monza a Genova, gli scaligeri cercano il loro secondo successo stagionale dopo quello contro la Sampdoria. Il 13 febbraio scorso il Verona ha vinto con un perentorio 4-0 l’ultimo precedente interno contro l’Udinese; i friulani non espugnano il Bentegodi dallo 0-1 del 13 maggio 2018.

DIRETTA/ Fiorentina Verona Primavera (risultato finale 3-0): tris dei viola

VERONA UDINESE DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Udinese viene trasmessa su Sky Sport Calcio: il canale è disponibile al numero 202 del decoder della televisione satellitare, dunque questo appuntamento sarà riservato agli abbonati e ovviamente si potrà usufruire anche del servizio di diretta streaming video di Verona Udinese, che non comporta costi aggiuntivi e può essere attivato grazie all’applicazione Sky Go. In alternativa come sempre si potrà avere accesso alle immagini della partita anche con la piattaforma DAZN: anche in questo caso la visione sarà in mobilità per i clienti del servizio.

Diretta/ Fiorentina Verona (risultato finale 2-0): la chiude Nico Gonzalez

PROBABILI FORMAZIONI VERONA UDINESE

Le probabili formazioni della diretta Verona Udinese, match che andrà in scena allo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona. Per il Verona, Gabriele Cioffi schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Montipò; Hien, Günter, Ceccherini; Depaoli, Veloso, Tameze, Lazovic; Hrustic, Verdi; Henry. Risponderà l’Udinese allenata da Andrea Sottil con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE VERONA UDINESE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Verona Udinese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria del Verona con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo dell’Udinese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.35.

© RIPRODUZIONE RISERVATA