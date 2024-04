DIRETTA/ Verona Udinese video streaming tv: la storia è iniziata 99 anni fa! (Serie A, 20 aprile 2024)

DIRETTA VERONA UDINESE, TESTA A TESTA

La diretta Verona Udinese evidenzia lo scontro numero 69 tra queste due formazioni. La prima storica partita è avvenuta il 25 ottobre 1925 con il successo degli scaligeri con il risultato di 4-0. Avvicinandoci a tempi più moderni le due squadre si sono ritrovate l’una contro l’altra anche negli anni 80 con due pareggi consecutivi nella stagione 1982-1983. Tra le partite sottolineare il pareggio del 12 dicembre 1999, terminato con il risultato di 3-3. Per il Verona gol firmati dal brasiliano Adailton, con una pregevole doppietta e autorete di Sottil.

Lo stesso difensore riuscì anche a segnare nella porta giusta uno dei tre gol dell’Udinese. Con lui anche Locatelli e Muzzi. Risultato di 3-3 che anche l’ultimo avvenuto tra le due formazioni. Sempre nel mese di dicembre le due formazioni si sono divise la posta in palio. Per i bianconeri gol di Lucca (doppietta) e Kabasele. Per il Verona Djuric, Ngonge e Henry. (Marco Genduso)

VERONA UDINESE, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ci sono ottime notizie per tutti circa la diretta Verona Udinese. La gara verrà trasmessa come di consueto su Dazn, ma anche chi è dotato di abbonamento Sky al pacchetto Calcio potrà assistere all’evento. Se per caso avete deciso di uscire in questo sabato sera primaverile, sappiate che attraverso un qualsiasi dispositivo mobile potrete seguire la diretta streaming, o su Sky o sull’applicazione di Dazn.

PUNTI D’ORO PER EVITARE LA RETROCESSIONE

Una sfida che potrebbe valere una stagione, senza esagerare e senza usare troppi giri di parole. La diretta Verona Udinese vede le due squadre scendere in campo sabato 20 aprile alle ore 20:45. Entrambe le compagini vantano 28 punti, uno in più del Frosinone 27esimo che rappresenta virtualmente la prima squadra retrocessa. Ricordiamo che l’Udinese deve recuperare gli ultimi minuti con la Roma sullo 0-0.

In ogni caso, la distanza dal terzultimo posto è minima e sia per i gialloblu che per i bianconeri la retrocessione è uno scenario nemmeno da ipotizzare. Gli scaligeri hanno rosicchiato punti importanti recentemente pareggiando contro Cagliari e Atalanta, rispettivamente 1-1 e 2-2. L’Udinese invece arriva dallo 0-0 con la Roma però da ufficializzare: il match verrà recuperato il 25 aprile per gli ultimi 18 minuti e 30 secondi.

VERONA UDINESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Manca sempre meno e lo scontro salvezza del Bentegodi avrà inizio. Andiamo dunque a vedere le probabili formazioni della diretta Verona Udinese con la squadra di Baroni che opta per un 4-2-3-1 con Montipò tra i pali, difesa composta da Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz e Cabal. A centrocampo Duda e Serdar con Suslov, Folorunsho e Lazovic trequartisti dietro a Noslin.

L’Udinese replica con un modulo molto diverso rispetto a quello dei gialloblu ovvero il 3-5-1-1. Okoye in porta, terzetto arretrato formato da Perez, Bijol e Kristensen. Sugli esterni Ehizibue e Kamara faranno su e giù per la rispettiva fascia mentre Samardzic, Walace e Zarraga occuperanno la zona centrale. In avanti Pereyra supporterà Lucca.

VERONA UDINESE, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Se analizziamo le quote per le scommesse della diretta Verona Udinese, vedremo che i bookmakers indicano come favorita la squadra di casa a 2.55. Il pareggio è poco più alto del 2 fisso, rispettivamente a 3.10 e 3.05.

Quella che ci si aspetta è una partita perlopiù bloccata, difficile che si trasformi in una goleada per i quotisti che hanno assegnato all’Over 2.5 un valore di 2.20 contro l’1.67 dell’Under alla stessa identica soglia.











