Diretta/ Verona US Primiero streaming video tv: la prima di Cioffi (Amichevole)

DIRETTA VERONA US PRIMIERO: PRIMA USCITA STAGIONALE

Verona US Primiero, in diretta sabato 9 luglio 2022 alle ore 17.00 presso il Centro Sportivo Intercomunale di Mezzano sarà una sfida amichevole, primo test stagionale in programma per la formazione scaligera. Dopo un eccellente campionato a ridosso della zona europea sotto la guida di Igor Tudor, il Verona volta di nuovo pagina con un terzo allenatore in tre anni. Dopo Juric e appunto Tudor, torna un tecnico italiano alla guida dei gialloblu, Gabriele Cioffi, reduce da una stagione con ottimi risultati alla guida dell’Udinese.

Sarà dunque la prima uscita stagionale per il Verona che sta lavorando in ritiro da domenica 3 a domenica 17 luglio, allenandosi al Centro Sportivo Intercomunale di Mezzano. Il mercato tiene ovviamente banco con i gialloblu che hanno ceduto Cancellieri e Casale alla Lazio ma hanno trattenuto per ora alcuni pezzi da novanta come Ilic, Simeone, Faraoni e Lazovic. E’ chiara la sensazione di un cantiere ancora aperto, aspettando anche possibili acquisti per rinnovare soprattutto il reparto difensivo.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA US PRIMIERO

Le probabili formazioni della diretta Verona US Primiero, amichevole che andrà in scena al Centro Sportivo Intercomunale di Mezzano. Gli scaligeri non hanno mai affrontato quest’anno un test, bisognerà valutare quali giocatori il nuovo tecnico Gabriele Cioffi avrà a disposizione per questa prima uscita stagionale. Al momento, considerando anche i recenti sviluppi di mercato, la formazione tipo del Verona dovrebbe essere un 3-4-2-1 così schierato: Montipò; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Ilic, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.

DIRETTA VERONA US PRIMIERO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE L’AMICHEVOLE

La diretta tv di Verona US Primiero non sarà trasmessa sui canali in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. Di conseguenza non sarà possibile seguire l’amichevole neppure in diretta streaming video: come sempre però sui canali social del club scaligero, su Facebook, Twitter e Instagram, si potranno ricevere aggiornamenti in tempo reale e avere notizie sull’esito e lo svolgimento della prima amichevole stagionale della formazione veneta.











