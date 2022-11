Diretta Verona Varese/ Streaming video tv: Openjobmetis in striscia! (basket A1)

DIRETTA VERONA VARESE: PROSEGUE LA SERIE OSPITE?

Verona Varese, che viene diretta dagli arbitri Carmelo Paternicò, Alessandro Perciavalle e Sergio Noce, si gioca alle ore 20:00 di domenica 27 novembre: all’AGSM Forum assistiamo alla partita valida per la 8^ giornata di basket Serie A1 2022-2023. La Openjobmetis si presenta qui forte di quattro vittorie consecutive: gran momento per la squadra di Matt Brase che ha battuto anche Venezia, in volata, occupa il terzo posto in classifica e naturalmente sogna in grande, anche se certe stagioni passate impongono i piedi per terra l’obiettivo delle Final Eight di Coppa Italia e dei playoff diventa a questo punto concreto.

Verona ovviamente deve innanzitutto pensare alla salvezza, poi potrà eventualmente pensare di spostare l’asticella più in alto; dopo un periodo di crisi la Tezenis è finalmente tornata a una vittoria che mancava dalla prima giornata, il blitz centrato a Reggio Emilia può essere davvero una nuova ripartenza per la neopromossa. Aspettiamo allora che la diretta di Verona Varese prenda il via, ma intanto possiamo fare la nostra solita panoramica sui temi principali che potrebbero emergere da questa bella e importante serata all’AGSM Forum, dove tra poche ore si alzerà la palla a due.

DIRETTA VERONA VARESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Varese viene trasmessa su Eurosport 2, pertanto gli abbonati alla televisione satellitare potranno seguire questa partita sul decoder di Sky, nello specifico al numero 211 del loro decoder. Sappiamo però che da questa stagione tutte le gare del massimo campionato di basket sono fornite dal portale Eleven Sports: si tratterà dunque di una visione in diretta streaming video, e potrete scegliere di abbonarvi al servizio oppure acquistare l’evento on demand. Ricordiamo anche la possibilità di consultare liberamente il sito della Lega, che trovate all’indirizzo www.legabasket.it, per tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale.

DIRETTA VERONA VARESE: RISULTATI E CONTESTO

Ci approcciamo alla diretta di Verona Varese con vivo interesse, anche perché questa partita rappresenta un incrocio storico nel nostro basket: il match manca ovviamente da parecchi anni, da quando la Scaligera è sprofondata nelle serie minori sono successe tante cose e anche la Openjobmetis ha vissuto momenti difficili, mancando i playoff in tante occasioni e giocandoli davvero poco. Adesso le due società si ritrovano in Serie A1, con un obiettivo che potrebbe essere lo stesso (la salvezza prima di tutto) ma con Varese che naturalmente non può non provare a raggiungere la post season.

Soprattutto, l’avvio di stagione dei biancorossi fa vedere una squadra che offensivamente è devastante e che sta pian piano trovando la quadra anche in difesa. Come già accennato, anche nel passato recente certi inizi più che positivi si erano poi risolti in un nulla di fatto; sotto le Prealpi c’è la giusta prudenza, ma anche la consapevolezza di poter vivere un’annata positiva e che, guardando a stasera, si vada a Verona nella ricerca decisa di altri due punti per la classifica.











