Diretta/ Verona Venezia (Coppa Italia) streaming video Rai: derby veneto!

Verona Venezia, diretta dal signor Camplone di Pescara, mercoledì 28 ottobre 2020 alle ore 17.00, sarà una sfida valevole per il terzo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. Derby veneto che si ripresenta in Coppa, con le due formazioni che fanno parte di due campionati diversi, ma che sentono sempre viva la loro antica rivalità. Gli scaligeri arrivano in un momento particolarmente positivo con il pari imposto all’Allianz Stadium ai campioni d’Italia della Juventus che ha sicuramente un valore importante. Finora una sola sconfitta a Parma per la squadra di Juric che nonostante le tante cessioni in estate ha finora opposto la consueta solidità. Anche il Venezia però sta volando, in campionato è arrivato nell’ultimo impegno disputato un esaltante 4-0 al Pescara con gol di Aramu, Forte, Maleh e Karlsson che ha riportato in zona play off la formazione lagunare, per giunta con una partita disputata in meno. La Coppa potrà sicuramente portare nuove certezze, anche se per entrambe le squadre la priorità si concentra sul campionato.

La diretta tv di Verona Venezia sarà trasmessa su Rai Sport e Rai Sport + che tutti gli appassionati troveranno disponibili ai numeri 57 e 58 del digitale terrestre; sarà anche possibile visitare il sito Rai Play, senza costi aggiuntivi, per seguire la partita in diretta streaming video utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Le probabili formazioni di Verona Venezia, sfida che andrà in scena presso lo stadio Olimpico Grande Torino. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Ivan Juric con un 3-4-1-2: Silvestri; Magnani, Ceccherini, Empereur; Rüegg, Vieira, Ilic, Udogie; Zaccagni; Salcedo, Di Carmine.Gli ospiti guidati in panchina da Paolo Zanetti schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-1-2 come modulo di partenza: Lezzerini; Mazzocchi, Modolo, Ceccaroni, Molinaro; Maleh, Vacca, Fiordilino; Bjarkason; Karlsson, Johnsen.

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Coppa Italia tra Verona e Venezia queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 1.45, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 4.00 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 7.25.



