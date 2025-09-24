Coppa Italia, Diretta Verona Venezia, streaming video tv: reduci dal pari con la Juventus, i gialloblu ospitano gli arancioneroverdi (24 settembre 2025)

DIRETTA VERONA VENEZIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

È un derby sempre affascinante fra le due città di maggiore spicco del Veneto, in Coppa Italia sarà la terza volta nella storia per la diretta Verona Venezia, curiosamente tutte giocate nel capoluogo scaligero: nell’ormai lontano 1964 il Venezia vinse per 0-2 in casa dei cugini dell’Hellas, che invece hanno avuto la meglio il 28 ottobre 2020 ma solamente ai calci di rigore dopo una partita che era terminata in pareggio.

Complessivamente i precedenti ufficiali sono ben 76 per la diretta Verona Venezia, i gialloblù sono in vantaggio con trentuno vittorie, i pareggi sono ventuno e i successi del Venezia infine ventiquattro. Naturalmente i due precedenti più recenti sono relativi allo scorso campionato di Serie A, chiuso con la retrocessione del Venezia: al Bentegodi vinse per 2-1 il Verona venerdì 4 ottobre 2024, poi al ritorno ci fu un pareggio per 1-1 lunedì 27 gennaio scorso in casa dei lagunari, che non vincono questo derby addirittura dal successo casalingo per 1-0 di domenica 10 febbraio 2008. Oggi sarà il giorno per sfatare il tabù? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DOVE VEDERE DIRETTA VERONA VENEZIA, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Verona Venezia potrete farlo senza spendere un euro su Italia 1. La diretta streaming è sempre gratuita attraverso l’applicazione Mediaset Infinity.

BELLA SFIDA DI COPPA

Fattore V al Bentegodi per la diretta Verona Venezia, match valevole per i sedicesimi di Coppa Italia con la vincitrice di questo incontro che sfiderà agli ottavi l’Inter. Il match si giocherà mercoledì 24 settembre 2025 alle ore 18:30.

Il Verona è reduce da un pareggio importante contro la Juventus, il terzo in quattro gare di Serie A dopo quelli contro Udinese e Cremonese. L’unica sconfitta è stata quella contro la Lazio per 4-0 alla seconda giornata di campionato.

Il Venezia, retrocesso in Serie B la scorsa stagione, ha esordito con i tre punti in casa contro il Bari salvo poi perdersi col tempo tra i pareggi contro Juve Stabia e Pescara più la recente sconfitta tra le mura amiche col Cesena.

LE PROBABILI FORMAZIONI VERONA VENEZIA

Il Verona scenderà in campo con il modulo 3-5-2 con Montipò in porta, difeso da Unai Núñez, Nelsson e Frese. A centrocampo spazio a Belghali, Serdar, Akpa-Akpro, Bernede e Bradaric con Giovane-Orban tandem offensivo.

Stesso assetto tattico per il Venezia che metterà tra i pali Stankovic, protetto dal terzetto Schiavi, Korac e Franjic. Ai lati Hainaut e Bjarkason mentre Doumbia, Duncan e Busio saranno in media. Yeboah e Adorante in avanti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE VERONA VENEZIA

Il successo del Verona nei 90 minuti più recupero è offerto a 1.95 contro i 4.05 per il Venezia e il pareggio a 3.30. Se preferite giocarvi invece il passaggio del turno, i gialloblu sono dati a 1.50 mentre gli arancioneroverdi a 2.50.