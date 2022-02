DIRETTA/ Verona Venezia (risultato 0-0) video streaming tv: al Bentegodi dopo 20 anni

DIRETTA VERONA VENEZIA: I TESTA A TESTA

Si torna a giocare la diretta di Verona Venezia al Bentegodi come non accadeva da vent’anni quando l’Hellas si impose col risultato di 1-0. Il match in questione fu deciso da un autogol del difensore Bjorklund su cross dalla destra di Massimo Oddo. Non sono tanti gli altri precedenti, anzi ce n’è uno solo che porta alla stagione 1999/00 quando furono sempre i padroni di casa a vincere sempre per 1-0 grazie a un gol siglato su rigore all’ora di gioco dal brasiliano Adailton. Il Venezia dunque non solo ha sempre perso al Bentegodi contro questo avversario ma non è nemmeno mai riuscito a segnare.

Incredibile è stato l’epilogo della gara d’andata terminata per 3-4. I padroni di casa dopo mezz’ora erano andati in triplo vantaggio grazie ai gol di Ceccaroni. Crnigoj e Henry. La ripresa iniziava con un segnale quando proprio Henry la riapriva parzialmente con un’autorete. Il rosso a Ceccaroni e il conseguente rigore di Caprari restituirono fiducia agli scaligeri che poi andarono a vincerla tra i minuti 67 e 85 con una doppietta del solito Giovanni Simeone Jr. Sarà interessante vedere come il bilancio verrà aggiornato dalla partita di oggi. (agg. di Matteo Fantozzi)

DIRETTA VERONA VENEZIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Verona Venezia sarà riservata a televisori dotati di connessione ad Internet e naturalmente di abbonamento alla piattaforma DAZN, che trasmetterà infatti in diretta streaming video esclusiva questa partita, come in totale ben sette ad ogni giornata del campionato di Serie A.

VERONA VENEZIA: PARTITA AD ALTA TENSIONE!

Verona Venezia, in diretta domenica 27 febbraio 2022 alle ore 15.05 presso lo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona sarà una sfida valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A. Derby veneto con le due squadre proiettate in diversi settori della classifica. Il Verona ha mancato d’un soffio la vittoria in casa della Roma la settimana scorsa ma può dirsi comunque soddisfatto della prestazione e del fatto di restare a ridosso delle posizioni che valgono la qualificazione in Europa.

Dall’altra parte il Venezia resta appaiato a quota 22 punti tra il terzultimo e il quartultimo posto con il Cagliari, anche se i lagunari hanno comunque una partita da recuperare e hanno ottenuto 4 punti nelle ultime due partite disputate, vincendo in casa del Torino e pareggiando contro il Genoa. Nel match d’andata clamorosa vittoria in rimonta del Verona allo stadio Penzo, con gli scaligeri vincenti 3-4 dopo aver chiuso sotto 3-0 il primo tempo. Il 3 marzo 2019 il Verona ha vinto di misura anche l’ultimo precedente casalingo contro i lagunari col punteggio di 1-0.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA VENEZIA

Le probabili formazioni della diretta Verona Venezia, match che andrà in scena allo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona. Per il Verona, Igor Tudor schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Montipò; Faraoni, Ceccherini, Sutalo; Depaoli, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. Risponderà il Venezia allenato da Paolo Zanetti con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Romero; Svoboda, Caldara, Ceccaroni; Crnigoj, Busio, Cuisance, Haps; Aramu, Henry, Nani.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Verona Venezia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Verona con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.25, mentre l’eventuale successo del Venezia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.00.



