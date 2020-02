Diretta Verona Vibo Valentia/ Streaming video Rai: tre punti di gran peso (Serie C)

Verona Vibo Valentia, diretta dagli arbitri Gnani e Pozzato, è la partita di volley maschile in programma oggi, sabato 8 febbraio 2020, tra le mura dell’Agsm Forum: fischio d’inizio previsto alle ore 15,00. La 20^ giornata della Serie A1 di volley maschile si apre oggi con la diretta tra Verona e Vibo Valentia, big match che metterà in palio punti davvero preziosi per la classifica della Superlega. Siamo infatti già alla vigilia della settima giornata del turno di ritorno e certo è tempo ora di pensare ai play off come alla lotta per la salvezza a fine stagione: il tempo che rimane ormai non è moltissimo e pure i punti che potrebbero decidere il destino delle squadre oggi in campo. Oltre alla classifica del campionato, in ogni caso la diretta Verona Vibo Valentia di questo pomeriggio è match da non perdere: le formazioni di Stoytchev e Cichello sono pronte a fare scintille oggi sul taraflex.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Vibo Valentia sarà garantita naturalmente dalla Rai sul proprio canale Rai Sport + HD (numero 57 del telecomando), che è la casa della pallavolo italiana. Di conseguenza, l’appuntamento sarà in chiaro per tutti, oppure anche tramite la diretta streaming video che sarà disponibile tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY

DIRETTA VERONA VIBO VALENTIA: IL CONTESTO

Come detto prima, per la diretta Verona Vibo Valentia di oggi pomeriggio sono stati messi in palio punti davvero decisivi per il futuro delle due squadre, che pure al momento perseguono obbiettivi differenti per il termine della stagione regolare della Serie A1. Classifica della Superlega alla mano ricordiamo infatti che gli scaligeri, oggi in campo da padroni di casa, registrano al momento 18 punti, che valgono però solo la nona piazza, la prima esclusa dal tabellone dei prossimi play off. Pure la squadra di Stoytchev non dispera di perderete il treno della Top Eight, visto che appena sopra vi è Piacenza, con i medesimi punti. Pure però va aggiunto che per Verona oggi vincere vale doppio, vista la necessità di uscire dalla crisi in corso e che ha portato ai gialloblu ben 4 KO di fila negli ultimi turni. Non meno desiderosi di vincere saranno però i ragazzi di Cichello, che rischiano grosso alla vigilia della 20^ giornata di Superlega. Vibo Valentia infatti ha messo da parte al momento solo 12 punti e pure con l’11^ posizione è appena fuori dalla zona retrocessione della graduatoria. Anche la Tonno Callipo dunque ha bisogno oggi di vincere e certo la squadra calabrese ha voglia di dare un segnale forte, dimostrando che il successo rimediato solo pochi giorni fa con Sora non è stato un caso isolato. Chissà però che accadrà oggi in campo.



