Diretta Verona Virtus Bologna/ Streaming video tv: sfida intrigante! (basket A1)

DIRETTA VERONA VIRTUS BOLOGNA: GRANDE CLASSICA!

Verona Virtus Bologna, che sarà diretta dagli arbitri Beniamino Manuel Attard, Guido Federico Di Francesco ed Edoardo Gonella, va in scena all’AGSM Forum con palla a due alle ore 21:00 di sabato 15 ottobre: terzo anticipo nella 3^ giornata di basket Serie A1 2022-2023, una partita interessantissima tra due squadre storiche del nostro campionato, che in questo ultimo periodo hanno ovviamente seguito percorsi diversi. Tornata finalmente in Serie A1, la Scaligera ha subito vinto all’esordio per poi cadere a Sassari, ma in termini generali possiamo parlare di una realtà che potrebbe sperare in un posto nei playoff.

La Virtus Bologna ha giocato due finali scudetto nelle ultime due stagioni, una l’ha vinta insieme a due Supercoppe ed è tornata in Eurolega: tornata ad essere una corazzata, sa bene che adesso il punto è quello di provare ad aprire un ciclo che possa durare negli anni a prescindere da chi eventualmente partirà e arriverà, come giocatori e allenatore. Vedremo quello che succederà nell’emozionante diretta di Verona Virtus Bologna, mentre aspettiamo la palla a due della partita possiamo fare una rapida analisi circa quelli che potrebbero essere i temi principali che emergeranno dalla serata.

DIRETTA VERONA VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Virtus Bologna non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: la partita valida per la 3^ giornata di Serie A1 infatti non godrà della messa in onda, ma per tutti gli appassionati resta valida la novità della stagione che riguarda Eleven Sports. Il portale fornisce tutte le gare del massimo campionato di basket, sarà dunque una visione in diretta streaming video e per accedere alle immagini bisognerà sottoscrivere un abbonamento oppure, in alternativa, acquistare il singolo evento on demand. Ricordiamo poi la possibilità di consultare il sito ufficiale all’indirizzo www.legabasket.it, per tutte le informazioni come il boxscore aggiornato in tempo reale e il tabellino play-by-play.

DIRETTA VERONA VIRTUS BOLOGNA: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta di Verona Virtus Bologna ci presenta come detto una sfida classica: le due società si sono sfidate anche per i titoli negli anni Novanta, prima che la Scaligera andasse in crisi economica e fosse costretta a ripartire dal basso, di fatto sparendo anche dai radar del basket per qualche stagione. Una squadra che ha segnato un’epoca, capace di trionfare anche in Europa e di portare in città giocatori fantastici; adesso il ritorno in Serie A1 deve essere visto come un punto di partenza per provare a riavvicinare quei livelli, per quanto ovviamente difficile possa essere.

Un percorso che la Virtus Bologna ha già compiuto, anche se di fatto le V nere hanno solo avuto qualche scossa di assestamento dopo il fallimento; anche la Segafredo però ha dovuto accettare di ripartire dal basso, ma il percorso intrapreso l’ha già portata a tornare grande in Italia e a mettere in bacheca la Eurocup, aspettando di scoprire se in Eurolega possa eventualmente esserci la stessa competitività. Una partita dunque dal sapore storico quella dell’AGSM Forum, tra poco vedremo anche come andrà sul parquet scaligero…











