Diretta Verona Virtus Verona streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole tra le due squadre scaligere.

DIRETTA VERONA VIRTUS VERONA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Finalmente possiamo dare il calcio d’inizio alla diretta Verona Virtus Verona, una partita che – nonostante rappresenti un derby – non ha alcun incrocio ufficiale: va ricordato che gli scaligeri nemmeno troppo tempo fa erano in Serie C, si tratta del periodo tra il 2007 e il 2011 con la transizione dalla Serie C1 alla Lega Pro ancora divisa in Prima e Seconda Divisione, tra l’altro il primo anno il Verona aveva anche dovuto affrontare il playout vinto contro la Pro Patria, salvezza timbrata da Davide Pellegrini ma per sei giornate l’Hellas era stato allenato da Maurizio Sarri. Dov’era all’epoca la Virtus Verona?

Naturalmente Luigi Fresco era già presidente e allenatore del club rossoblu, che però militava in Serie D: caso curioso, anche la Virtus Verona nel 2008 aveva dovuto giocare il playout per evitare la retrocessione in Eccellenza, nel suo caso aveva superato l’Este andando a vincere 4-2 in trasferta. Sono cambiati i tempi per entrambe le squadre, il sogno è sempre quello del derby (almeno per quanto riguarda la Virtus) e allora chissà che possa accadere ed eventualmente in quale categoria, per ora accontentiamoci dell’amichevole e diamo il via alla diretta Verona Virtus Verona che finalmente comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA DIRETTA VERONA VIRTUS VERONA

Salvo variazioni e notizie dell’ultima ora la diretta Verona Virtus Verona non sarà trasmessa, e dunque non potrete seguire nemmeno la diretta streaming video dell’amichevole.

VERONA VIRTUS VERONA: INTRIGATE DERBY!

L’intrigante diretta Verona Virtus Verona prende il via alle ore 17:30 di domenica 27 luglio 2025, si tratta di un’amichevole con la quale l’Hellas riprende il suo cammino verso la prossima stagione dopo aver vinto 9-0 contro il Rovereto, in quella che era annunciata come una sgambata e si è rivelata tale.

Oggi la posta si alza perché la Virtus Verona è da tempo una solida realtà di Serie C, certo ci sono due categorie di differenza ma intanto per gli scaligeri c’è anche il fascino del derby cittadino, mentre la Virtus Verona l’abbiamo vista in campo nell’amichevole contro il Bologna, che è stata persa 6-0.

Il Verona ha scelto di affidarsi nuovamente a Paolo Zanetti, che l’anno scorso ha sofferto leggermente ma alla fine ha comunque timbrato la salvezza: l’Hellas dal punto di vista dei campionati consecutivi in Serie A si trova in uno dei momenti più floridi della sua storia.

Naturalmente arrivare a quel clamoroso scudetto che era stato vinto nel 1985 sarebbe oggi impossibile, ma si punta a trovare continuità nel massimo campionato e magari con il tempo dare la caccia all’Europa, intanto vedremo cosa succederà nella diretta Verona Virtus Verona.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA VIRTUS VERONA

È francamente difficile ipotizzare un undici di partenza per quanto riguarda la diretta Verona Virtus Verona, ad esempio nell’amichevole vinta contro il Rovereto Zanetti ha presentato due formazioni totalmente diverse tra il primo e il secondo tempo e soprattutto gli elementi in campo sono in molti casi tutti da scoprire, i big sostanzialmente erano assenti e allora ha potuto mettersi in mostra, con tanto di gol, il giovane Vermesan che l’anno scorso ha fatto molto bene con la Primavera, il veterano Kastanos impiegato nella ripresa e Alphadjo Cissé, autore di una doppietta.

Quest’anno la rosa del Verona non ha troppe certezze, e anche per questo dovrà lavorare in sintonia per provare a prendersi la salvezza; potremmo però vedere una squadra interessante con tanti calciatori sulla cresta dell’onda, per esempio il laterale serbo (di passaporto canadese) Stefan Mitrovic, andrà risolto il nodo portiere perché Montipò, al momento infortunato, è entrato nelle mire della Juventus per fare il secondo e in generale potrebbe partire, contro il Rovereto ha giocato il classe ’95 Perilli ma il titolare potrebbe anche essere il classe 2005 Federico Magro, cresciuto nella Lazio e portiere dell’Under 20.