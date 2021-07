Diretta Verona Virtus Verona/ Streaming video tv: un altro derby per l’Hellas

DIRETTA VERONA VIRTUS VERONA: DERBY INTRIGANTE IN AMICHEVOLE

Verona Virtus Verona è in diretta dal Centro Sportivo Intercomunale di Mezzano: alle ore 17:00 di sabato 24 luglio prosegue la preparazione estiva dell’Hellas, che si trova a San Martino di Castrozza e affronta un’altra amichevole contro una squadra veneta, questa volta però della sua città per un vero e proprio derby. Al Real Vicenza sono stati rifilati 5 gol, ma i vicentini hanno di fatto soltanto le squadre giovanili; questa sarà una partita sicuramente più tosta, perché la Virtus Verona milita in Serie C e lo scorso anno ha disputato un campionato di livello, arrivando anche ad eliminare la Triestina – fuori casa – nel primo turno dei playoff.

Come sempre non sarà importante il risultato quanto lo sviluppo di un’idea da parte di Eusebio Di Francesco, che deve ancora prendere pieno possesso del suo gruppo; vedremo dunque come andranno le cose in questa amichevole, mentre aspettiamo che la diretta di Verona Virtus Verona prenda il via possiamo dare un rapido sguardo alle scelte del tecnico gialloblu, provando a indovinare in che modo potrebbe disporre la sua squadra e quindi leggendo in maniera più approfondita le probabili formazioni della partita.

DIRETTA VERONA VIRTUS VERONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto non dovrebbe essere possibile assistere alla diretta tv di Verona Virtus Verona, che non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione; a questo punto non dovrebbe essere disponibile nemmeno un servizio di diretta streaming video, quindi per tutte le informazioni utili sull’amichevole potrete consultare le pagine ufficiali che le due società mettono a disposizione sui social network, consigliamo in particolar modo gli account di Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA VIRTUS VERONA

Sicuramente è interessante notare, e dovrebbe essere così anche in Verona Virtus Verona, che Di Francesco sta lavorando sul 3-4-2-1: non il suo modulo di riferimento quindi, ma quello con cui Ivan Juric ha fatto benissimo negli ultimi due anni. Possiamo ipotizzare dunque una difesa con Cetin, Magnani e Lovato a protezione di Pandur, poi due esterni che questa volta potrebbero essere Ruegg – a destra – e uno tra Lazovic e Terracciano, in mezzo al campo potremmo avere Tamèze schierato con Bragantini o Zaccagni, quest’ultimo però può muoversi sulla trequarti facendo magari compagnia a Bessa o Ragusa, e lo stesso Ragusa è in ballottaggio con Kalinic per il ruolo di prima punta. Ci sono effettivamente alcuni giocatori che possono occupare più ruoli sul terreno di gioco, e in questo momento Di Francesco deve valutare dove possano rendere di più pensando anche a un eventuale cambio modulo, visto che come sappiamo è sempre stato legato al 4-3-3 nel corso della sua carriera.

