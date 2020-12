Diretta Vettori VS Hermansson/ Streaming video DAZN: che scontro per Italian Dream!

DIRETTA VETTORI VS HERMANSSON: CHE SFIDA PER L’AZZURRO!

Vettori VS Hermansson sarà la diretta più attesa nella notte tra sabato 4 e domenica 6 dicembre 2020 per l’appuntamento dell’UFC Fight Night, che andrà in scena verso le ore 4.00 del mattino italiano, a Las Vegas. Passati quasi sei mesi dall’ultimo scontro per la star italiana dell’MMA, ecco per Marvin Vettori una sfida veramente superba, dove ci attendiamo grandissime scintille nell’ottagono: rivale infatti sarà il notissimo Jack Hermansson, quarto classificato nel ranking mondiale dei pesi mesi. Dunque una sfida veramente di peso per The Italian Dream, che grazie anche agli ultimi risultati, ha letteralmente scalato le vette della UFC, entrando per la prima volta nella Top 15 della divisione e classificandosi al momento 13esimo: mai nessun fighter italiano era andato così lontano nella prima promotion. E chissà dove il lottatore trentino potrebbe arrivare se riuscirà a cogliere pienamente l’occasione della sfida con Hermansson, match che pure è stato organizzato solo all’ultimo momento.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE L’INCONTRO

Ricordiamo a tutti gli appassionati delle MMA che la diretta di Vettori VS Hermansson non sarà visibile in diretta tv, ma sarà disponibile nella notte inoltrata italiana in diretta streaming video tramite la piattaforma DAZN. Segnaliamo che l’applicazione, è disponibile su dispositivi mobili come Pc, Tablet e smartphone, ma pure su smart tv, con connessione a internet.

DIRETTA VETTORI VS HERMANSSON: IL CONTESTO

Come abbiamo accennato prima, la diretta dello scontro tra Vettori e Hermansson è sfida di prestigio, ma che pure è stata organizzata in pochissimo tempo. In origine infatti lo svedese avrebbe dovuto incontrare un altro lottatore, Kevin Holland per la precisione: ma quest’ultimo agli ultimi test è stato trovato positivo al coronavirus. Deciso di non rinviare la sfida, la scelta come prossimo avversario di Hermansson è caduta proprio sul Marvin Vettori, che ha accettato con grandissimo entusiasmo, pur cosciente di avere a disposizione comunque pochissimi giorni per preparare l’incontro. Ma l’entusiamo di The Italian Dream non deve sorprenderci, pur ricordando che per la prima volta questo sarà protagonista in un Main event della UFC. Nei mesi scorsi lo stesso azzurro aveva spesso lamentato di non potersi confrontare con lottatori di pari o superiore livello: e le richieste di Vettori sono stati dunque accontentate, con un lottatore in top 5. Vettori VS Hermansson sarà dunque duello da non perdersi.

