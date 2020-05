Diretta Vettori VS Roberson/ Streaming video DAZN: The Italian Dream torna in gabbia

Pubblicità

Vettori VS Roberson sarà la diretta più attesa, nella notte tra il 13 e il 14 maggio per l’appuntamento dell’UFC Fight Night 175, evento cardine delle MMA. Dopo dunque lo stop per l’emergenza coronavirus si torna combattere nella gabbia e oggi, dalle ore 23.00 italiane i riflettori si accenderanno al VyStar Veterans Memorial Arena in Florida, per un evento unico e attesissimo da tutti gli appassionati, non solo italiani. Siamo infatti impazienti di rivedere protagonista nell’ottagono il nostro beniamino Marvin Vettori, che dunque potrà recuperare l’incontro che era stato originariamente previsto lo scorso 25 aprile, e successivamente cancellato per l’esplodere della pandemia negli Stati Uniti. Ma dopo poca attesa ecco che finalmente Vettori tornerà dunque in gabbia: rivale sarà Karl Roberson, fighter statunitense e di ritorno poi da due combattimenti vincenti, occorsi contro Turman a luglio e il russo Koplylov solo a novembre. Ricordiamo poi che naturalmente l’incontro Vettori VS Robinson non sarà l’unico ad animare la serata dell’UFC Fight Night 175: main card sarà la sfida Smith-Texeira, ma pure ammireremo Arlovski-Lins e Borg-Simon, tra gli altri

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE L’INCONTRO

Ricordiamo a tutti gli appassionati delle MMA che la diretta di Vettori VS Roberson non sarà visibile in diretta tv, ma sarà disponibile nella notte inoltrata italiana in diretta streaming video tramite la piattaforma DAZN. Segnaliamo che l’applicazione, è disponibile su dispositivi mobili come Pc, Tablet e smartphone, ma pure su smart tv, con connessione a internet.

DIRETTA VETTORI VS ROBERSON: NUOVO IMPEGNO PER IL FIGHTER AZZURRO

Dunque dopo lo stop per l’emergenza coronavirus, ecco che la UFC torna sotto i riflettori, offrendoci questa notte uno spettacolo eccezionale con la diretta Vettori VS Roberson. Siamo infatti davvero impazienti di vedere all’opera il fighter azzurro, che solo lo scorso 10 dicembre era riuscito a tornare in gabbia, nell’epica sfida contro Sanchez, che lo vide dominante in tutti i tre round e infine ovviamente vincitore, ai punti. Allora fu prestazione davvero straordinaria da parte del The Italian Dream, che coronò dunque al meglio il suo grande rientro nelle scene. Non scordiamo che prima Vettori ha dovuto osservare un periodo di stop, imposto dall’USADA In seguito al riscontro dell’assunzione (poi rivelatasi involontaria) dell’Ostarina, sostanza dopante vietata. Scontata la pena, ecco che Vettori ha dato spettacolo e di certo ne offrirà anche oggi, pur contro l’ottimo Karl Roberson,



