DIRETTA VIADANA ROVIGO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta Viadana Rovigo sta per cominciare e la finale scudetto ci offre l’occasione per ricordare la storia del campionato italiano di rugby. Le denominazioni sono state numerose, bisogna anche ricordare le due franchigie che non giocano più nel contesto nazionale, la storia quindi è abbastanza complessa ma certamente Rovigo è una delle realtà più blasonate e prestigiose con i suoi 14 scudetti, il primo nel 1951 e l’ultimo appena due anni fa.

Sebastien Chabal choc: “Non ricordo quando sono nate le mie figlie”/ L'ex rugbista: “Ho preso tanti colpi”

L’obiettivo sarebbe quello di agganciare a quota 15 il Petrarca Padova e anche la Benetton Treviso, per formare un trio veneto a pari merito alle spalle dell’Amatori Milano, ancora prima nell’albo d’oro con 18 scudetti. Anche Viadana ha una storia ormai lunga, ma pure un rapporto complicato con le finali, per cui tante volte si è giocata il titolo ma ha vinto lo scudetto solamente nel 2002. Per i lombardi è una sorta di tabù da sfatare: ci riusciranno oggi pomeriggio a Parma? La risposta naturalmente ci arriverà dalla diretta Viadana Rovigo! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Video Italia Irlanda (17-22)/ Sintesi e highlights: non basta la meta di Varney! (Sei Nazioni 2025, 15 marzo)

VIADANA ROVIGO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA FINALE DI RUGBY

Notizia eccellente, la diretta Viadana Rovigo in tv sarà in chiaro per tutti su Rai 2 e di conseguenza in diretta streaming video tramite Rai Play, ribalta preziosa per il rugby.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA VIADANA ROVIGO STREAMING VIDEO RAIPLAY

LA FINALE SCUDETTO 2025 DI RUGBY

Oggi sabato 31 maggio 2025 è un giorno molto importante per il rugby italiano, perché la diretta Viadana Rovigo sarà la finale scudetto che assegnerà il titolo di campioni d’Italia: l’appuntamento è presso lo Stadio Lanfranchi di Parma, con inizio alle ore 17.15 del pomeriggio. In palio c’è il tricolore tra le due formazioni che sono emerse dalla stagione regolare e poi dalle semifinali della Serie A Élite 2024-2025, quindi possiamo dire che la diretta Viadana Rovigo ci offrirà il meglio dell’attuale rugby di club italiano, anche se l’anno scorso lo scudetto andò a Padova.

DIRETTA/ Francia Scozia (risultato finale 36-15): i Bleus vincono il torneo! (Sei Nazioni 2025, 15 marzo)

Possiamo quindi presentare il cammino del Rugby Viadana e della Rugby Rovigo Delta verso questa finale scudetto, a cominciare dalla stagione regolare, che è stata una sorta di lunghissima volata a tre con il Viadana che infine ha avuto la meglio, perché i lombardi con 68 punti si sono presi il primo posto, con una lunghezza di vantaggio sulla seconda piazza proprio per il Rovigo e due sul Padova, che ha chiuso al terzo posto con una vittoria in meno – mentre Viadana e Rovigo hanno ottenuto quattordici vittorie e quattro sconfitte a testa, segnale dell’equilibrio verso la diretta Viadana Rovigo.

DIRETTA VIADANA ROVIGO: IL CAMMINO VERSO IL TRICOLORE

L’esito della stagione regolare è stato determinante per stabilire gli accoppiamenti delle due semifinali. Il vantaggio di Viadana è stato quello di affrontare il Valorugby quarto, formazione comunque di valore ma inferiore alle prime tre: pronostico confermato in pieno, con Viadana che ha vinto già per 13-29 all’andata a Reggio Emilia per poi imporsi 28-19 anche al ritorno in casa propria. Per determinare l’accoppiamento della finale però era atteso soprattutto il verdetto del derby veneto, che infine ha stabilito la diretta Viadana Rovigo come gran finale di questo campionato.

Rovigo se la doveva vedere quindi contro Padova nella sfida forse più sentita del nostro rugby: andata in trasferta e sconfitta per 13-8 allo stadio Plebiscito, quindi Padova ha provato a difendere il suo scudetto, ma al ritorno lo stadio Battaglini di Rovigo ha potuto fare festa per la vittoria 25-16 dei padroni di casa, che ha consentito al FEMI-CZ di ribaltare le sorti della semifinale e conquistare il posto in finale. Adesso quindi abbiamo lo scudetto in palio nella bellissima diretta Viadana Rovigo…