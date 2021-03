Diretta Vibo Valentia Monza/ Streaming video Rai, brianzoli per il colpaccio (quarti)

DIRETTA VIBO VALENTIA MONZA: OGGI GARA 2 DEI QUARTI PLAY OFF

Vibo Valentia Monza, diretta dagli arbitri Canessa e Zavater è la partita di volley maschile in programma oggi, domenica 14 marzo 2021 al PalaMaiata: fischio d’inizio previsto per le ore 15.45. Siamo sempre nel vivo dei play off scudetto per la serie A1 di volley e ancor oggi si scenderà in campo per i quarti di finale e per la precisione per gara 2, che potrebbe rivelarsi subito decisiva per gli uomini di Eccheli. Come è ben noto in quesa fase della competizione si gioca al meglio delle tre gare e la Vero Volley, facendo suo il primo turno con il risultato di 3-1 ha dunque l’opportunità di chiudere in fretta la serie e dunque volare alle semifinali per i play off di Superlega.

Pure per i brianzoli la missione non è affatto agevole: di contro ci sarà una Vibo Valentia tignosa e sempre ostica, che già nella stagione regolare del campionato ha mostrato di aver grandi risorse anche nei momenti più complicati. La diretta tra Vibo Valentia e Monza sarà oggi sfida davvero bollente.

DIRETTA VIBO VALENTIA MONZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vibo Valentia Monza sarà affidata a Rai Sport + HD, canale disponibile al numero 57 del vostro telecomando e dunque in chiaro per tutti. Come sempre sarà poi la stessa televisione di stato a fornire il servizio di diretta streaming video senza costi aggiuntivi, quindi bisognerà rivolgersi a sito (www.raiplay.it) o app ufficiali di Rai Play utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA VIBO VALENTIA MONZA: IL CONTESTO

Come abbiamo accennato prima, con la diretta tra Vibo Valentia e Monza, la squadra brianzola di Mister Eccheli ha oggi la grande chance di strappare con anticipo il pass che vale le semifinali dei play off della Serie A1. Tutto merito del 3-1 inferto solo pochi giorni fa in gara 1, al termine di una gara intensa ma dove pure ricordiamo che fu grande prestazione di Lanza e Galassi. Pure Monza sa bene di non potersi presentare oggi al PalaMaiata a cuor leggero: la squadra calabrese infatti è stata una delle più belle sorprese della stagione regolare della Superlega e ben conosciamo le chance di riscatto degli uomini di Baldovin, che comunque dovrebbero oggi vincere e poi scommettere il tutto per tutto in gara 3, prevista eventualmente solo il prossimo fine settimana. Va infatti ricordato che Vibo Valentia ha chiuso il campionato di Serie A1 con un eccezionale quinto posto (a appena due punti da Monza) e che pure ai calabresi è riuscito l’impresa di superare la Lube Civitanova campione del mondo, poco più di un mese fa. Insomma la squadra calabrese non è club da sottovalutare: in vista di gara 2, Monza è avvertita.

